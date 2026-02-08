Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia

La 24ª giornata si chiude all'Olimpico con la sfida tra Roma e Cagliari. La squadra di Gian Piero Gasperini si è rinforzata sul mercato, con gli arrivi di Donyell Malen e Bryan Zaragoza, e servono ora le risposte sul campo. E troverà di fronte un avversario in grande stato di forma come la squadra di Fabio Pisacane.

Pronostico Roma-Cagliari quote

Un punto nelle ultime due partite per lache è così uscita dalla zona Champions. Nulla è perduto e con un Malen e un Zaragoza in più nel motore i giallorossi sperano di essere più efficaci in attacco. Nelle 11 partite interne fin qui giocate in campionato, i giallorossi solo una volta hanno segnato più di 2 gol. Regge bene la difesa, che all'Olimpico ha incassato solo 6 reti.in stato di grazia: tre vittorie consecutive con un solo gol incassato. Buono anche il cammino in trasferta, dove sono arrivati tre successi, tutti per 1-2. La Roma sta attraversando una fase meno brillante, con un solo punto nelle ultime due gare e un rendimento offensivo casalingo spesso contenuto, mentre il Cagliari arriva da tre vittorie consecutive e ha già dimostrato di sapersi esprimere con efficacia anche in trasferta, dove ha raccolto tre successi stagionali. Nelleil segnoè offerto a:

Roma Cagliari pronostico, i precedenti

101° confronto tra le due squadre, bilancio in favore della Roma che ha vinto in 46 occasioni, contro le 25 del Cagliari. Sono 29 i pareggi. Limitatamente alle sfide giocate all'Olimpico, la Roma ha vinto 8 delle ultime 10 partite, tra cui le ultime 4. E in 7 occasioni non ha subito reti. Ultimo pareggio nell'ottobre 2019, 1-1 mentre l'ultimo successo sardo risale al febbraio 2013, 2-4. Solo 3 pareggi in 30 partite per Gasperini contro il Cagliari. Bilancio leggermente favorevole per l'attuale tecnico giallorosso che ha vinto 15 volte e perso 12.

Pronostico marcatore Roma-Cagliari

Uno dei possibili protagonisti della sfidapotrebbe essere. L'olandese dal suo arrivo nella Capitale è stato impiegato in tre occasioni, tutte da titolare e ha trovato il gol all'esordio contro il Torino. Buone impressioni, con Gasperini che ha finalmente trovato l'attaccante di cui aveva bisogno. Si attende il primo centro all'Olimpico e questa può essere l'occasione ideale. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 9 febbraio alle ore 20.45 all'"Olimpico" di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

