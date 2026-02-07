Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia

La domenica calcistica offre la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A. Occhi puntati sulla capolista, attualmente a +5 sul Milan con i rossoneri che non giocheranno la loro partita causa indisponibilità di San Siro. E di fatto un successo in Emilia permetterebbe agli uomini di Chivu di portarsi a +8, aggiungendo pressione sulla squadra di Massimiliano Allegri. Sassuolo che dall'altra parte è già troppo distante sia dalla zona retrocessione che da quella Europa e può giocare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.

Pronostico Sassuolo-Inter quote

Ilarriva all'appuntamento reduce da due vittorie consecutive che gli hanno ridato slancio, chiudendo una fase negativa che stava risucchiando i neroverdi verso il basso. Non si può certo dire che il fattore campo incida, basti vedere lo score della squadra di Grosso davanti al proprio pubblico: 4 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte. L'è ormai un rullo compressore. Dalla sconfitta nel derby del 23 novembre sono arrivate 10 vittorie e un pareggio, col Napoli unica squadra in grado di fermarla. Fuori casa il trend è di sette vittorie consecutive, le ultime 4 senza subire reti. L'ultimo gol incassato in trasferta è datato 14 dicembre, nel successo 1-2 sul campo del Genoa. L’Inter concede pochissimo sul piano difensivo e, anche in trasferta, tende a controllare il match una volta avanti, mentre il Sassuolo potrebbe adottare un atteggiamento più prudente contro la capolista. Nellel'esitoè offerto a:

Pronostico Sassuolo-Inter: OVER 0.5

Sassuolo Inter pronostico, i precedenti

24° confronto fra le due squadre con un bilancio complessivamente equilibrato: 11 vittorie dell'Inter contro le 10 del Sassuolo. Due i pareggi. Il segno X non si è mai verificato nelle partite giocate in Emilia. Inter che non vince al "Mapei Stadium" da ottobre 2022, 1-2 grazie alla doppietta di Dzeko, mentre per i neroverdi ha segnato Frattesi, oggi giocatore della Beneamata. Sassuolo che ha vinto l'ultimo confronto per 1-0 grazie a una rete di Laurienté contro una squadra, quella all'epoca allenata da Simone Inzaghi, che però aveva già la pancia piena per lo scudetto conquistato.

Pronostico marcatore Sassuolo-Inter

Uno dei possibili protagonisti della sfidapotrebbe essere. Il Toro di Bahia Blanca ha già segnato 5 volte ai neroverdi e sta vivendo la sua migliore stagione sotto il profilo realizzativo: capocannoniere della Serie A, ha segnato nelle ultime 3 partite di campionato e punta a battere il record di 24 reti stabilito nel 2023/24. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Sassuolo-Inter: LAUTARO SEGNA

Dove vedere Sassuolo-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 febbraio alle ore 18 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

