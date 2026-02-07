Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012

© foto di www.imagephotoagency.it
di Lorenzo Zoppi

Il lunch match della 24ª giornata di Serie A è il derby emiliano che vede opposte Bologna e Parma. I rossoblù dopo la brutta sconfitta contro il Milan devono provare a reagire per riaccendere le speranze d'Europa, mentre i ducali sono chiamati a strappare punti salvezza.

Pronostico Bologna-Parma quote


Il Bologna arriva alla sfida dopo tre sconfitte consecutive in campionato che ne hanno ridimensionato in modo deciso le ambizioni: squadra ora decima in classifica e a -6 dalla zona Conference League. Felsinei che in casa hanno un ruolino di marcia a dir poco preoccupante: l'ultima vittoria risale al 9 novembre, 2-0 contro il Napoli. Poi un punto solo in sei partite e la miseria di tre gol segnati. Non se la passa benissimo il Parma che ha ottenuto due punti nelle ultime 4 partite e con appena un gol segnato, ma soprattutto la difesa sta imbarcando acqua con due poker di fila incassati e un attacco che non funziona. La squadra di Cuesta, col ko 4-0 a Bergamo del 25 gennaio ha visto interrompere una striscia positiva esterna di 5 partite, nelle quali aveva vinto 3 volte e pareggiato 2. Entrambe le squadre attraversano un momento complicato e arrivano a questa sfida dopo gare spesso caratterizzate da punteggi contenuti, scenario che rende probabile un match con una o due reti complessive per questo nelle quote Bologna-Parma il segno Multigol 1-2 è dato a:

Pronostico Bologna Parma: MULTIGOL 1-2
Bologna Parma pronostico, i precedenti


Derby numero 52 con l'equilibrio a fare da padrone: 22 pareggi contro le 16 vittorie del Bologna e le 13 del Parma. Ducali che non vincono al "Dall'Ara" dal 2012 grazie alle reti di Jaime Valdés e Nicola Sansone che ribaltarono il vantaggio iniziale dei bolognesi con Sorensen. Il confronto più recente è di appena due mesi fa col successo rossoblù per 2-1 in Coppa Italia. L'ultimo pari a ottobre 2024, 0-0. Non sono mancate le goleade negli ultimi confronti, col risultato di 4-1 uscito due volte nelle ultime 5 sfide giocate a Bologna.

Pronostico marcatore Bologna-Parma


Uno dei possibili protagonisti della sfida Bologna-Parma potrebbe essere Riccardo Orsolini. In un momento così delicato per i felsinei, si attende una reazione soprattutto dal giocatore più rappresentativo. Che come la squadra, dopo una partenza super (5 reti nelle prime 7 partite) si è via via spento. Nell'ultima gioia bolognese in campionato, Orsolini è stato protagonista con la rete capolavoro a Verona. E nelle scommesse Bologna-Parma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Bologna-Parma: ORSOLINI SEGNA
Dove vedere Bologna-Parma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Bologna-Parma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 febbraio alle 12.30 allo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

