Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989

Derby lombardo nel lunedì della 24ª giornata. Alla New Balance Arena si sfidano Atalanta e Cremonese. La squadra di Raffaele Palladino è reduce dalla partita infrasettimanale di Coppa Italia contro la Juventus e deve immediatamente ricaricare le energie per tentare di risalire posizioni. Cremo che viene da un periodo difficile e che deve cercare di invertire il trend.

Pronostico Atalanta-Cremonese quote

L'versione campionato sta vivendo un ottimo momento: la Dea è imbattuta da 6 partite e nelle ultime 4 ha incassato solamente un gol. Fattore campo che si sente, eccome: 5 vittorie nelle ultime 6 gare giocate alla New Balance Arena, con Carnesecchi che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre. Situazione diametralmente opposta per lache non vince dal 7 dicembre (2-0 allo "Zini" contro il Lecce) e da allora ha raccolto 3 pareggi e 6 sconfitte. Il dato che impressiona maggiormente riguarda l'inefficacia offensiva lontano dal proprio stadio: un solo punto nelle ultime 5 trasferte, ma soprattutto zero gol. La rete di Jamie Vardy al 50' della sfida vinta a Bologna per 1-3, lo scorso 1° dicembre, è l'ultima traccia di una marcatura esterna. La combo Atalanta vincente + Under 2.5 potrebbe essere un’opzione interessante: i nerazzurri stanno attraversando un periodo di grande solidità difensiva, mentre la Cremonese vive una fase di evidente difficoltà offensiva e fatica a trovare la via del gol da diverse settimane. Nelle, l'esitoè offerto a:

Atalanta Cremonese pronostico, i precedenti

45° confronto fra le due squadre con un bilancio nettamente in favore dell'Atalanta, vincitrice in 20occasioni, contro le 9 della Cremonese. 15 i pareggi. Nei 6 confronti a Bergamo in Serie A non c'è alcuna vittoria della Cremonese, con 2 vittorie dell'Atalanta (l'ultima nel 1989) e 4 pareggi consecutivi. L'incrocio più recente è del settembre 2022, terminato 1-1 per le reti di Demiral e Valeri. Nessun pareggio nei 4 precedenti tra Raffaele Palladino e Davide Nicola, con in vantaggio il primo con 3 successi a 1.

Pronostico marcatore Atalanta-Cremonese

Uno dei possibili protagonisti della sfidapotrebbe essere, peraltro ex di turno. Il centravanti degli orobici ha vestito la maglia grigiorossa per sei mesi nel 2018. Sono già 6 le reti segnate in campionato, più 2 in Champions League. Uno smalto ritrovato dopo il brutto infortunio che l'ha messo fuori causa per tutta la passata stagione. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 9 febbraio alle ore 18.30 alla "New Balance Arena" di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

