Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo

La domenica calcistica di Serie A si chiude col big match, che va in scena all'Allianz Stadium e vede sfidarsi Juventus e Lazio. Partita valida per la 24ª giornata. La squadra di Luciano Spalletti deve vincere per restare in zona Champions e continuare a coltivare sogni anche di scudetto. Biancocelesti che in caso di colpaccio a Torino potrebbero ancora tenere accesa la fiammella di una qualificazione a una competizione europea.

Pronostico Juventus-Lazio quote

Laè in un ottimo stato di forma. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 4 vittorie nette, sempre con almeno 3 gol di margine. In mezzo l'incidente di percorso di Cagliari. Bianconeri ancora imbattuti nelle gare casalinghe, con un bilancio di 7 vittorie e 4 pareggi. Un solo gol incassato allo Stadium nel 2006, nell'1-1 contro il Lecce.che sembra in disarmo dopo l'incredibile mercato che ha visto i biancocelesti perdere i pezzi migliori. La vittoria nell'ultimo turno contro il Genoa è servito a mettere la squadra in una situazione di classifica tranquilla. Buono il trend in trasferta, con la squadra imbattuta nelle ultime 4 partite (2 vittorie, altrettanti pareggi) nelle quali Provedel ha incassato un solo gol. La Juventus ha una media realizzativa elevata nelle gare interne e arriva da un periodo molto prolifico, mentre la Lazio è spesso decisiva nei minuti finali, fattore che può far salire il numero complessivo di reti. Per questo nelle, il segnoè offerto a:

Pronostico Juventus-Lazio: Goal Casa Sì 8.00 info 1.95 info 1.40 info 1.15 info

Juventus Lazio pronostico, i precedenti

198° confronto fra le due squadre con un bilancio nettamente in favore della Juventus, vincitrice in 102 occasioni, contro le 50 della Lazio. 45 i pareggi. A Torino da anni non c'è storia: 5 vittorie consecutive dei bianconeri che in questo lasso di tempo hanno incassato appena un gol. Ultimo pari nel maggio del 2022 (2-2) e ultimo exploit biancoceleste nell'ottobre 2017 quando Ciro Immobile con una doppietta ribaltava il vantaggio juventino firmato Douglas Costa. Luciano Spalletti in vantaggio su Maurizio Sarri negli scontri diretti con 5 vittorie a 2. Due i pareggi.

Pronostico marcatore Juventus-Lazio

Uno dei possibili protagonisti della sfidapotrebbe essere. Il padre Sergio esordì con la maglia della Lazio vincendo la Supercoppa italiana e segnando nella casa della Vecchia Signora. Al contrario il figlio Francisco difende i colori bianconeri e se pur non ci siano trofei in palio, ha la possibilità di mantenere la Juve in zona Champions. Tre reti stagionali fin qui per il portoghese, ancora zero in questo 2026. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Juventus-Lazio: CONCEICAO SEGNA 3.75 info 3.10 info 3.25 info 3.20 info

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 febbraio alle ore 20.45 all'"Allianz Stadium" di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

