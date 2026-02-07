Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare

Domenica pomeriggio va in scena al Via del Mare la sfida tra Lecce e Udinese, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tutta la pressione sarà sulla squadra di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di preziosi punti salvezza. Friulani che sono nella terra di mezzo e che possono iniziare a coltivare sogni europei, giocando con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.

Pronostico Lecce-Udinese quote

Il Lecce arriva all'appuntamento in un momento di forma tutt'altro che esaltante. Zero vittorie nel 2026, ultima gioia il 12 dicembre contro il Pisa. Da allora solo 2 punti in 8 partite ed è soprattutto preoccupante la sterilità dell'attacco: l'ultimo gol dei salentini è firmato Stulic al 1' della partita contro il Parma dell'11 gennaio. Da allora 449' di digiuno. Al contrario l'Udinese è reduce da due successi consecutivi e anche in trasferta il bottino è più che soddisfacente, con i bianconeri che hanno vinto 5 sfide, tra cui le ultime 2. Solo in due occasioni gli uomini di Runjaic non sono riusciti a segnare lontano dal Friuli. Nelle quote il segno X2 appare una soluzione solida, alla luce del momento negativo del Lecce e dei precedenti favorevoli all'Udinese

Lecce Udinese pronostico, i precedenti

54° confronto fra le due squadre con il bilancio in favore dell'Udinese: 28 vittorie a 18 con 7 pareggi. Limitandoci alle sfide giocate in Salento la bilancia si sposta in favore dei giallorossi. Il pareggio è il risultato che manca da più tempo, 2-2 nell'ottobre 2008. Da allora 2 vittorie del Lecce e 4 dell'Udinese. Curiosamente in queste ultime 6 partite si sono verificati gli esiti "no goal" e "Under 2.5". Nei tre precedenti contro il Lecce, Kosta Runjaic ha fin qui sempre vinto.

Pronostico marcatore Lecce-Udinese

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Il trequartista, dopo aver saltato le partite contro Inter e Verona per squalifica e infortunio, si è visto contro la Roma sebbene negli ultimi scampoli di partita. Senza Davis, infortunato, è dal numero 10 che ci si aspetta qualcosa di più anche sotto il profilo realizzativo. Fin qui per lui 5 reti in campionato, l'ultimo contro il Torino il 7 gennaio.

Dove vedere Lecce-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il pronostico è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 febbraio alle ore 15 allo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

