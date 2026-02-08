Quote risultato esatto Juventus Lazio

La Juventus di Luciano Spalletti viaggia spedita e punta a consolidare la sua posizione Champions, oltre a mantenere vive le speranze scudetto. E sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri, ridimensionata dal mercato e attardata nella corsa all'Europa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Lazio: 2-0 5.60 info 6.00 info 6.00 info 5.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus Lazio, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.La Juventus di Spalletti arriva infatti alla sfida forte di due vittorie consecutive allo Stadium e, più in generale, di un rendimento interno di altissimo livello: in campionato i bianconeri non hanno ancora mai perso davanti al proprio pubblico, mostrando solidità difensiva e controllo delle partite. Lazio che dall'altra parte su sta ben disimpegnando in trasferta, dove nelle ultime 4 partite lontano dall'Olimpico non ha mai perso e ha incassato un solo gol. La differenza di valori in campo può fare la differenza.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Lazio: 1-0 5.00 info 5.00 info 5.5 info 5.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Lazio, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Juventus sarà protagonista, ma senza aspettarsi un match semplice. La storia recente insegna come queste partite siano finite spesso con uno scarto minimo, con i bianconeri vincenti nelle ultime 5 sfide. La Lazio non fa l'exploit a Torino dal 2017 e anche stavolta la bilancia pende in favore della Vecchia Signora, con un possibile 1-0/2-0/3-0.

Juventus Lazio quote risultato esatto:1-0/2-0/3-0 2.20 info 2.20 info 2.40 info 2.26 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: