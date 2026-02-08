Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Juventus Lazio
Oggi alle 10:00
di Lorenzo Zoppi

La Juventus di Luciano Spalletti viaggia spedita e punta a consolidare la sua posizione Champions, oltre a mantenere vive le speranze scudetto. E sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri, ridimensionata dal mercato e attardata nella corsa all'Europa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Lazio: 2-0
williamhill5.60info
vincitu6.00info
netbet6.00info
starcasino5.60info
Quote risultato esatto Juventus Lazio, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Lazio più giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 1-0. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.
La Juventus di Spalletti arriva infatti alla sfida forte di due vittorie consecutive allo Stadium e, più in generale, di un rendimento interno di altissimo livello: in campionato i bianconeri non hanno ancora mai perso davanti al proprio pubblico, mostrando solidità difensiva e controllo delle partite. Lazio che dall'altra parte su sta ben disimpegnando in trasferta, dove nelle ultime 4 partite lontano dall'Olimpico non ha mai perso e ha incassato un solo gol. La differenza di valori in campo può fare la differenza.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Lazio: 1-0
betflag5.00info
bet3655.00info
snai5.5info
admiralbet5.40info
Quote risultato esatto Juventus-Lazio, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Lazio è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Juventus sarà protagonista, ma senza aspettarsi un match semplice. La storia recente insegna come queste partite siano finite spesso con uno scarto minimo, con i bianconeri vincenti nelle ultime 5 sfide. La Lazio non fa l'exploit a Torino dal 2017 e anche stavolta la bilancia pende in favore della Vecchia Signora, con un possibile 1-0/2-0/3-0.

Juventus Lazio quote risultato esatto:1-0/2-0/3-0
starvegas2.20info
marathonbet2.20info
bwin2.40info
betsson2.26info
