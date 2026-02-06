Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida tra Fiorentina e Torino. Sorprendentemente uno scontro salvezza tra due delle più grandi delusioni di Serie A. Granata che si sono allontanati dai pericoli grazie al successo contro il Lecce, in una partita giocata senza il supporto della curva che ha optato per la protesta. Viola che non riescono a uscire dalla zona retrocessione e ripiombati nella crisi.

Pronostico Fiorentina-Torino quote

Laarriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive in campionato, ricadendo nello sconforto dopo che nelle precedenti 4 sfide erano arrivati 8 punti. Nelle 11 partite giocate al "Franchi" solo una volta la porta di David de Gea è rimasta inviolata, nell'1-0 contro la Cremonese. In ben 6 occasioni sono state almeno due le reti subite. Col successo contro il Lecce, ilha interrotto una striscia di 4 sconfitte consecutive. Ultime due trasferte che hanno visto altrettante sconfitte e l'ultima rete esterna risale al 4 gennaio contro il Verona. Il segno Gol appare la scelta più logica: la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte in campionato, mentre il Torino può contare su attaccanti storicamente incisivi contro i viola, in una sfida che al Franchi spesso vede entrambe le squadre andare a segno. Nelle, il segnoè offerto a:

Pronostico Fiorentina-Torino: GOAL 2.15 info 2.10 info 1.85 info 2.20 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Fiorentina Torino pronostico, i precedenti

Sono 168 i confronti fra le due squadre, col bilancio complessivamente equilibrato: 57 vittorie Fiorentina, 58 pareggi, 53 vittorie Torino. Se limitiamo la statistica alle partite giocate a Firenze, la bilancia pende decisamente per la Viola. Torino corsaro una volta negli ultimi 15 confronti, nel gennaio 2023 grazie a una rete di Miranchuk. 1-1 è il risultato più recente al "Franchi" mentre l'ultima vittoria della Fiorentina è del novembre 2023 e firmata Ranieri.

Pronostico marcatore Fiorentina-Torino

Uno dei possibili protagonisti della sfidapotrebbe essere. Aria di derby per il giocatore cresciuto nella Juventus e che ha già colpito nelle due precedenti sfide contro i granata, da quando veste la maglia viola. Non segna dal 4 gennaio e la Viola ha bisogno dei suoi gol per cercare di uscire fuori dalla zona retrocessione. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Fiorentina-Torino: KEAN SEGNA 2.50 info 2.25 info 2.46 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 febbraio alle 20:45 allo Stadio "Artemio Franchi" di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: