50 allenatori in cerca di una panchina: quali sono i principali tecnici senza squadra
Quali allenatori sono liberi a oggi? Stiamo entrando nella fase più calda per le panchine, col periodo da qui fino a fine anno particolarmente critico. Nei 5 campionati principali sono saltate già 7 panchine e altre salteranno. Vediamo nel dettaglio i 50 nomi più interessanti ancora liberi:
Aurelio Andreazzoli (71 anni, Italia)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Daniele Bonera (44 anni, Italia)
Roberto Breda (55 anni, Italia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Stefano Colantuono (62 anni, Italia)
Eugenio Corini (55 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Sean Dyche (54 anni, Inghilterra)
Lucien Favre (67 anni, Svizzera)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Giuseppe Iachini (61 anni, Italia)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Roberto Mancini (60 anni, Italia)
Pasquale Marino (63 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Francesco Modesto (43 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Raffaele Palladino (41 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Luciano Spalletti (66 anni, Italia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Svezia)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Paolo Vanoli (53 anni, Italia)
Xavi (45 anni, Spagna)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.