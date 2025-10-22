Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17

Giulia Galli ha intenzione di non lasciare nulla di intentato nella corsa all’European Golden Girl dove figura, assieme alla connazionale Eva Schatzer, fra le dieci finaliste. La calciatrice della Roma infatti si sta mettendo in luce con la maglia dell’Italia Under 17 al Mondiale in svolgimento in Marocco dove le Azzurrine hanno staccato nella serata di ieri il pass per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo e si giocheranno col Brasile il primato del girone.

La classe 2008 infatti nella sfida contro il Marocco, davanti a diecimila tifosi, ha segnato la sua seconda doppietta nella competizione iridata salendo a quota quattro gol nel torneo e superando quella Manuela Giugliano, che ne segnò tre nell’edizione del 2014, come miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17. Ma non solo, la giallorossa infatti ha battuto anche un altro record diventando la prima azzurrina a segnare più di un gol in due gare diverse, come sottolinea L Football. Un bottino che è destinato ad aumentare visto che Galli avrà almeno altre due gare da giocare in Marocco, anche se tutte sperano che possano essere ancora di più.

Questa la lista delle 10 finaliste dell’European Golden Girl

Michelle Agyemang, Brighton

Iman Beney, Manchester City

Giulia Galli, Roma

Eva Schatzer, Juventus

Signe Gaupset, Brann

Smilla Holmberg, Hammarby

Felicia Schroder, Hacken

Wieke Kaptein, Chelsea

Nina Matejic, Zenit San Pietroburgo

Lily Yohannes, Lione