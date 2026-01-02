Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano

Pronostico Sassuolo-Parma che pende nettamente a favore dei padroni di casa. I neroverdi vogliono iniziare il 2026 con il piede giusto, cercando di confermare il buon lavoro che li ha portati a chiudere lo scorso anno al nono posto in classifica.

Pronostico Sassuolo-Parma quote

Ilcerca di rilanciarsi in chiave europea dopo risultati altalenanti: nelle ultime tre partite ha raccolto appena due punti, interrompendo la striscia positiva che lo aveva portato a competere per le zone alte della classifica. L'ultima vittoria risale al 6 dicembre contro la Fiorentina e la sfida di sabato rappresenta un’occasione importante per riaccendere la corsa verso l'Europa.

Il Parma, invece, arriva al Mapei in piena fiducia: con tre vittorie nelle ultime cinque partite contro Verona, Pisa e Fiorentina, la squadra di Cuesta è riuscita ad allontanarsi dalla zona retrocessione, portando a casa punti preziosi contro dirette rivali per la salvezza. I crociati, inoltre, hanno dimostrato grande efficacia lontano dal Tardini, vincendo le ultime due partite in trasferta, un dato da non sottovalutare per il Sassuolo. E nelle quote Sassuolo-Parma, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Parma: GOAL 1.80 info 1.80 info 1.90 info 1.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sassuolo Parma pronostico, i precedenti

Sono appena 12 i precedenti tra Sassuolo e Parma: i ducali conducono con 5 vittorie contro le 3 del Sassuolo, mentre 4 partite si sono concluse in pareggio. La sfida più recente regala però ricordi positivi ai neroverdi, che nella stagione 2020-21 vinsero 3-1 al Tardini. All'andata di quella stessa stagione, giocata al Mapei Stadium, le squadre si divisero la posta con un 1-1, grazie ai gol di Kucka e Djuricic.

Pronostico marcatore Sassuolo-Parma

Tra i possibili protagonisti di Sassuolo-Parma potrebbe esserci. Con Berardi ancora ai box per infortunio, toccherà all'ex Roma coprire il vuoto lasciato dal capitano e guidare l'attacco neroverde. Il classe 2003 ha già mostrato grande talento e ampi margini di crescita, dimostrando continuità nelle prestazioni anche se i numeri stagionali sono ancora modesti: finora ha messo a segno una sola rete, nella vittoria casalinga contro la Fiorentina, un dato che non rende giustizia alla qualità e all'impatto che il giovane esterno sta avendo partita dopo partita. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Parma: VOLPATO SEGNA 4.50 info 4.50 info 4.40 info 4.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Sassuolo-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: