Quote risultato esatto Roma Juventus

Questa sera lo Stadio Olimpico accende i riflettori su una delle sfide più pesanti della stagione: la Roma ospita la Juventus in un confronto che può indirizzare in modo deciso la corsa alla prossima Champions League.

Separate da appena quattro punti in classifica, le due squadre si giocano molto più di uno scontro diretto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Juventus: 1-1 5.90 info 5.90 info 5.80 info 6.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Roma-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. La Roma può contare sulla difesa più solida del campionato. Non solo: nelle ultime tre vittorie casalinghe i giallorossi non hanno subito nemmeno una rete, confermando una compattezza che spesso fa la differenza nelle sfide ad alta tensione.

Pronostico risultato esatto Roma-Juventus: 1-0 7.20 info 6.90 info 7.00 info 7.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Roma-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, dalle scelte degli scommettitori emerge come ci si aspetti una sfida molto equilibrata: le preferenze puntano a esiti stretti, con vittorie di misura o pareggi, segno che difficilmente una delle due squadre riuscirà a prendere nettamente il sopravvento.

Roma-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.28 info 2.14 info 2.55 info 2.45 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: