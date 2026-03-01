Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Roma Juventus

Quote risultato esatto Roma JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera lo Stadio Olimpico accende i riflettori su una delle sfide più pesanti della stagione: la Roma ospita la Juventus in un confronto che può indirizzare in modo deciso la corsa alla prossima Champions League.

Separate da appena quattro punti in classifica, le due squadre si giocano molto più di uno scontro diretto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Juventus: 1-1
admiralbet5.90info
netbet5.90info
vincitu5.80info
bet3656.00info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Juventus più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 1-0. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. La Roma può contare sulla difesa più solida del campionato. Non solo: nelle ultime tre vittorie casalinghe i giallorossi non hanno subito nemmeno una rete, confermando una compattezza che spesso fa la differenza nelle sfide ad alta tensione.

Pronostico risultato esatto Roma-Juventus: 1-0
williamhill7.20info
snai6.90info
betflag7.00info
starcasino7.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, dalle scelte degli scommettitori emerge come ci si aspetti una sfida molto equilibrata: le preferenze puntano a esiti stretti, con vittorie di misura o pareggi, segno che difficilmente una delle due squadre riuscirà a prendere nettamente il sopravvento.

Roma-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
marathonbet2.28info
domusbet2.14info
starvegas2.55info
lottomatica2.45info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Juventus, Locatelli squalificato ma vicino al gruppo: il centrocampista partirà per... Juventus, Locatelli squalificato ma vicino al gruppo: il centrocampista partirà per Roma
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Roma-Juventus, i convocati di Spalletti: ritorna Bremer, quattro gli assenti Roma-Juventus, i convocati di Spalletti: ritorna Bremer, quattro gli assenti
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Roma Juventus Quote risultato esatto Roma Juventus
Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia? Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?
Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del... Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia