Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana

La 27esima giornata di campionato si chiude lunedì sera con la sfida del Bluenergy Stadium, dove l'Udinese ospita la Fiorentina in un confronto che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Pronostico Udinese-Fiorentina quote

Il momento dell'è tutt'altro che semplice: le tre sconfitte consecutive rischiano di compromettere quanto di buono fatto in una stagione fin qui altalenante ma nel complesso positiva. Anche il rendimento interno non offre particolari garanzie: nelle ultime 8 gare di campionato ad Udine la squadra di Runjaic ha raccolto soltanto due vittorie, a fronte di quattro sconfitte e due pareggi, numeri che spiegano le difficoltà recenti.

La Fiorentina arriva invece da una serata europea ad altissima tensione contro lo Jagiellonia: dopo il pesante 3-0 incassato nei 90 minuti, i viola hanno strappato la qualificazione ai supplementari, pagando però un grande dispendio di energie. A complicare il quadro anche diversi infortuni. Nonostante tutto, mister Vanoli non vuole alibi: uscita la scorsa settimana dalla zona retrocessione, la sua squadra è chiamata a dare continuità per allontanarsi ulteriormente dalle posizioni più pericolose della classifica. E nelle quote Udinese-Fiorentina, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Udinese-Fiorentina: OVER 0,5

Udinese Fiorentina pronostico, i precedenti

I precedenti tra Udinese e Fiorentina sono 111 e raccontano di un bilancio favorevole ai viola: 56 vittorie contro le 26 dei friulani, con 29 pareggi a completare il quadro. Anche la storia più recente conferma il trend, con la Fiorentina capace di imporsi in 4 degli ultimi 6 confronti diretti, a fronte di un pareggio e di una sola affermazione bianconera.

L'ultimo incrocio, quello dell'andata al Franchi, si è chiuso con un netto 5-1 per i toscani, mentre l'ultima gioia dell'Udinese risale alla scorsa stagione, quando i friulani riuscirono a espugnare Firenze con il punteggio di 2-1. Numeri che mettono in evidenza un predominio viola, ma che non escludono sorprese in una sfida tradizionalmente combattuta.

Pronostico marcatore Udinese-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Udinese e Fiorentina riflettori puntati su. L'attaccante azzurro sembra aver ritrovato brillantezza e fiducia, tornando sui livelli della scorsa stagione. Rimasto a riposo per gran parte dell'ultima sfida di Conference, lunedì è pronto a riprendersi il centro dell'attacco viola. La gara contro l'Udinese, inoltre, è storicamente favorevole a Kean: i friulani rappresentano la sua vittima preferita, con sei gol e due assist in otto confronti complessivi.

Da quando veste la maglia della Fiorentina, contro i bianconeri è sempre andato a segno, collezionando 4 reti in 3 partite. Numeri che alimentano le aspettative in vista di una sfida che può pesare molto nella corsa salvezza. E nelle scommesse Udinese-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Udinese-Fiorentina: KEAN SEGNA

Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 2 marzo alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

