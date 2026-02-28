Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini

Dopo essere stata una delle sorprese di inizio stagione, la Cremonese ospita il Milan nella 27esima giornata si serie a con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi e allontanarsi dal terzultimo posto in classifica.

Pronostico Cremonese-Milan quote

Laha già dimostrato di saper far male al Milan espugnando San Siro alla prima giornata di campionato confermandosi, fino alla scorsa settimana, l'unica squadra capace di battere i rossoneri in Serie A. Allo Zini il rendimento è tutto sommato solido, come dimostrano i 3 pareggi nelle ultime 4 gare casalinghe, ma il limite resta la scarsa incisività offensiva: appena 2 reti segnate nelle ultime quattro partite. Il, invece, è reduce dalla sconfitta contro il Parma, la seconda in campionato dopo una striscia di 24 risultati utili consecutivi. Un passo falso che non cancella però l'ottimo rendimento esterno della squadra di Massimiliano Allegri, ancora imbattuta lontano da Milano: 23 gol fatti e appena 9 subiti in 13 trasferte. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Cremonese-Milan: 2 1.52 info 1.50 info 1.51 info 1.50 info

Cremonese Milan pronostico, i precedenti

I precedenti complessivi sorridono al Milan, avanti con 17 vittorie su 30 confronti contro le 7 della Cremonese, oltre a 6 pareggi. Il successo grigiorosso a San Siro nella gara d'andata - primo acuto contro i rossoneri dal 1994 - ha però riequilibrato almeno in parte il recente trend. Nonostante la superiorità storica, infatti, il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 7 sfide dirette. Escludendo l'incrocio più recente, bisogna tornare alla stagione 2022/23 per trovare gli altri precedenti ravvicinati, chiusi entrambi in parità: 1-1 a San Siro e 0-0 allo Zini.

Pronostico marcatore Cremonese-Milan

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cremonese e Milan potrebbe esserci. Alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime uscite, Massimiliano Allegri starebbe valutando qualche novità nell'undici iniziale, e tra le ipotesi c'è proprio l'impiego dal primo minuto del centravanti tedesco. Arrivato nel mercato di gennaio, Fullkrug ha giocato fin qui tutte le partite, senza però mai partire titolare. La trasferta contro la Cremonese potrebbe rappresentare l'occasione giusta per incidere dall'inizio e mettersi alle spalle il rigore fallito contro il Pisa, cercando un gol che possa dare nuova linfa all'attacco rossonero. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Milan: FULLKRUG SEGNA 2.40 info 2.50 info 2.45 info 2.60 info

Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 marzo alle 12:30 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

