Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini

Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo ZiniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo essere stata una delle sorprese di inizio stagione, la Cremonese ospita il Milan nella 27esima giornata si serie a con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi e allontanarsi dal terzultimo posto in classifica.

Pronostico Cremonese-Milan quote


La Cremonese ha già dimostrato di saper far male al Milan espugnando San Siro alla prima giornata di campionato confermandosi, fino alla scorsa settimana, l'unica squadra capace di battere i rossoneri in Serie A. Allo Zini il rendimento è tutto sommato solido, come dimostrano i 3 pareggi nelle ultime 4 gare casalinghe, ma il limite resta la scarsa incisività offensiva: appena 2 reti segnate nelle ultime quattro partite. Il Milan, invece, è reduce dalla sconfitta contro il Parma, la seconda in campionato dopo una striscia di 24 risultati utili consecutivi. Un passo falso che non cancella però l'ottimo rendimento esterno della squadra di Massimiliano Allegri, ancora imbattuta lontano da Milano: 23 gol fatti e appena 9 subiti in 13 trasferte. E nelle quote Cremonese-Milan, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Cremonese-Milan: 2
netwin1.52info
williamhill1.50info
starcasino1.51info
snai1.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Cremonese Milan pronostico, i precedenti


I precedenti complessivi sorridono al Milan, avanti con 17 vittorie su 30 confronti contro le 7 della Cremonese, oltre a 6 pareggi. Il successo grigiorosso a San Siro nella gara d'andata - primo acuto contro i rossoneri dal 1994 - ha però riequilibrato almeno in parte il recente trend. Nonostante la superiorità storica, infatti, il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 7 sfide dirette. Escludendo l'incrocio più recente, bisogna tornare alla stagione 2022/23 per trovare gli altri precedenti ravvicinati, chiusi entrambi in parità: 1-1 a San Siro e 0-0 allo Zini.

Pronostico marcatore Cremonese-Milan


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cremonese e Milan potrebbe esserci Niclas Fullkrug. Alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime uscite, Massimiliano Allegri starebbe valutando qualche novità nell'undici iniziale, e tra le ipotesi c'è proprio l'impiego dal primo minuto del centravanti tedesco. Arrivato nel mercato di gennaio, Fullkrug ha giocato fin qui tutte le partite, senza però mai partire titolare. La trasferta contro la Cremonese potrebbe rappresentare l'occasione giusta per incidere dall'inizio e mettersi alle spalle il rigore fallito contro il Pisa, cercando un gol che possa dare nuova linfa all'attacco rossonero. E nelle scommesse Cremonese-Milan, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Milan: FULLKRUG SEGNA
betflag2.40info
netbet2.50info
eurobet2.45info
bet3652.60info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Milan è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 marzo alle 12:30 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate
Altre notizie Pronostici
Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del... Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Quote risultato esatto Juventus Galatasaray Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta