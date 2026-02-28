Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions

Domenica sera lo Stadio Olimpico sarà palcoscenico del big match della 27esima giornata: la Roma ospita la Juventus in uno scontro diretto che può pesare enormemente nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

Pronostico Roma-Juventus quote

Laarriva al big match con grande fiducia dopo la netta vittoria interna contro la Cremonese. I giallorossi si presentano all'Olimpico con un rendimento interno impressionante: 4 vittorie e un pareggio (contro il Milan) nelle ultime 5 gare, subendo appena sei gol in casa dall'inizio della stagione, confermandosi la miglior difesa interna del torneo.

La Juventus, invece, arriva da un periodo complicato: la pesante sconfitta in campionato contro il Como e l'eliminazione dalla Champions per mano del Galatasaray - dopo una partita estenuante ai supplementari, giocata per oltre un'ora in inferiorità numerica - hanno messo in evidenza i limiti attuali dei bianconeri. Alla squadra di Luciano Spalletti servirà una prestazione di alto livello per evitare la terza sconfitta consecutiva in campionato e riprendere slancio in chiave europea. E nelle quote Roma-Juventus, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Roma Juventus pronostico, i precedenti

I precedenti tra Roma e Juventus sono numerosi e complessivamente a favore dei bianconeri: su 205 incontri totali, la Juventus vanta 97 vittorie contro le 49 della Roma, mentre 59 partite sono terminate in pareggio. Analizzando però soltanto le sfide giocate all'Olimpico, il bilancio sorride ai giallorossi, avanti con 36 successi in 101 confronti, contro le 29 vittorie della Juventus e 36 pareggi. Negli ultimi anni il confronto nella capitale è stato particolarmente equilibrato: tre pareggi e una vittoria per parte, con il 1-0 della Roma nella stagione 2022/23 grazie al gol di Mancini e il 4-3 della Juventus nella stagione precedente. La sfida più recente, disputata allo Stadium, si è conclusa 2-1 per i padroni di casa: decisivi i gol di Conceicao e Openda, con Baldanzi ad accorciare le distanze per la Roma.

Pronostico marcatore Roma-Juventus

Tra i possibili protagonisti del big match tra Roma e Juventus c'è senza dubbio. Fermo da sei partite consecutive a causa di un problema al ginocchio, il talento argentino è tornato ad allenarsi con il gruppo e si candida a giocare un ruolo da protagonista nella sfida da ex contro i bianconeri. Da quando ha lasciato la Juventus per approdare nella capitale, Dybala ha già affrontato i suoi ex compagni sei volte, segnando anche una rete nella stagione 2022/23. Domenica, al suo rientro, l'argentino proverà ad incidere, offrendo quel guizzo offensivo che potrebbe risultare decisivo per il cammino della Roma verso la qualificazione in Champions League. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

