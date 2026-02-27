Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe

Sabato pomeriggio il Bentegodi accenderà i riflettori sulla sfida tra Hellas Verona e Napoli. Gli scaligeri, ultimi in classifica, cercano punti preziosi per continuare a coltivare la speranza salvezza, mentre i partenopei devono difendere la terza posizione e consolidare il proprio cammino verso l'Europa.

Pronostico Verona-Napoli quote

Ilè precipitato all'ultimo posto dopo aver raccolto appena tre punti nelle ultime 11 partite, frutto di tre pareggi e otto sconfitte: un rendimento che fotografa una crisi profonda. L'ultima vittoria risale addirittura a dicembre contro la Fiorentina e, senza un'inversione di rotta immediata, il finale di stagione sembra già segnato. Situazione diversa per il, reduce però dalla sesta sconfitta in campionato: il 2-1 di Bergamo contro l'Atalanta, accompagnato da mille polemiche, ha lasciato strascichi da smaltire. Nonostante le difficoltà, la squadra di Antonio Conte resta terza in classifica con 50 punti e vuole reagire subito per consolidare la propria posizione. E nelle, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Verona-Napoli: X2 Bookmaker standard new 1.06 1.06 info 1.08 8.00 info 1.10 1.10 info 1.08 1.08 info

Verona Napoli pronostico, i precedenti

Sono 93 i precedenti ufficiali tra Hellas Verona e Napoli: il bilancio sorride nettamente agli azzurri, avanti con 47 vittorie contro le 19 degli scaligeri, oltre a 27 pareggi. I confronti più recenti, però, raccontano una storia più equilibrata. Nella scorsa stagione è arrivata una vittoria per parte (3-0 per il Verona all'andata e 2-0 per il Napoli al ritorno) mentre la sfida d'andata di questo campionato, al Maradona, si è chiusa sul 2-2: ospiti avanti con Frese e Orban, prima della rimonta partenopea firmata McTominay e Di Lorenzo. Limitando l'analisi alle gare disputate al Bentegodi, emerge inoltre un dato significativo: nelle ultime cinque sfide si è sempre verificato l'esito Over 2.5, con due successi gialloblù e tre azzurri.

Pronostico marcatore Verona-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Hellas Verona e Napoli potrebbe esserci. L'attaccante belga è sempre più vicino al pieno recupero, come dimostra la doppietta realizzata a Castel Volturno nell'amichevole contro il Giugliano, segnali incoraggianti che confermano i progressi già intravisti nei minuti disputati nelle ultime uscite ufficiali. Contro il Verona, Antonio Conte spera di poter contare sul suo fedelissimo centravanti per ritrovare peso offensivo, leadership e concretezza sotto porta, qualità fondamentali per invertire la rotta nel momento più delicato della stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Verona-Napoli: LUKAKU SEGNA 2.25 info 2.40 info 2.49 info 2.60 info

Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 28 febbraio alle 18:00 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

