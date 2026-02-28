Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?

Clima teso e voglia di riscatto all'Olimpico Grande Torino, dove domenica alle 18:00 andrà in scena una sfida dal pronostico apertissimo tra Torino e Lazio.

Pronostico Torino-Lazio quote

Il momento delè delicato: le due sconfitte consecutive contro Bologna e Genoa hanno fatto scattare l'allarme, con i granata che si sono avvicinati pericolosamente alla zona retrocessione. La sfida contro la Lazio segnerà l'esordio in panchina di Roberto D'Aversa, chiamato a raccogliere l'eredità dell'esonerato Baroni e a restituire compattezza alla peggior difesa del campionato, fin qui trafitta 47 volte in 26 giornate.

In casa Lazio, invece, il problema principale resta la continuità. Lo 0-0 contro il Cagliari ha rappresentato il decimo pareggio stagionale, confermando le difficoltà dei biancocelesti nel trovare lo spunto decisivo. Tuttavia Sarri può aggrapparsi al rendimento esterno: la sua squadra è imbattuta in trasferta da 6 partite, con due vittorie e quattro pareggi, un dato che alimenta fiducia in vista della trasferta di Torino. E nelle quote Torino-Lazio, l'esito GOAL è offerto a:

Torino Lazio pronostico, i precedenti

I precedenti tra Torino e Lazio raccontano di un: 153 sfide complessive, con 45 vittorie per parte e ben 63 pareggi. Un bilancio che trova conferma anche negli incroci più recenti, entrambi terminati in parità: l'1-1 della scorsa stagione e il pirotecnico 3-3 dell'andata di quest'anno, deciso dalle reti di Cancellieri (doppietta) e Cataldi per i biancocelesti, e di Simeone, Che Adams e Coco per i granata. Se il quadro generale è in equilibrio, le ultime sfide giocate a Torino sorridono però ai capitolini: 4 vittorie nelle ultime 6 trasferte (completate da due pareggi) e un successo granata che in casa contro la Lazio manca dal 2019. In quell'occasione finì 3-1 per il Torino, grazie ai gol di Lukic, De Silvestri e Iago Falque, mentre per la Lazio andò a segno Ciro Immobile.

Pronostico marcatore Torino-Lazio

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Torino e Lazio potrebbe esserci. Dopo un avvio di stagione brillante, con tre reti nelle prime sei giornate, l'ex Parma si è progressivamente spento. Gli ultimi squilli risalgono proprio alla gara d'andata contro il Torino allo Stadio Olimpico, quando firmò una doppietta decisiva. Da quel momento, prima un infortunio muscolare e poi un rientro complicato ne hanno frenato continuità e rendimento. In vista della trasferta di domenica, Maurizio Sarri potrebbe concedergli una maglia da titolare al posto di Isaksen: un'occasione importante per ritrovare fiducia e tornare a incidere in una partita che può pesare molto nel cammino dei biancocelesti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Torino-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 marzo alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

