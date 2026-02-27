Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro

di Lorenzo Zoppi

L'Inter capolista torna in campo dopo la pesante eliminazione dalla Champions League: a San Siro arriva il Genoa per la 27esima giornata di Serie A.

Pronostico Inter-Genoa quote


L'eliminazione in Champions per mano del Bodo rischia di lasciare scorie nell'ambiente dell'Inter, chiamata a reagire soprattutto sul piano mentale. L'obiettivo di Chivu sarà ritrovare immediatamente concentrazione e motivazioni, le stesse che hanno permesso ai nerazzurri di dominare in Serie A con 13 vittorie nelle ultime 14 partite e un rassicurante +10 sul secondo posto.

Il Genoa, invece, arriva a San Siro sulle ali dell'entusiasmo dopo il netto 3-0 rifilato al Torino nell'ultimo turno, successo che ha consentito alla squadra di Daniele De Rossi di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il margine di +3 sul terzultimo posto, però, non lascia tranquilli i rossoblù, soprattutto considerando le difficoltà lontano da casa: l'ultima vittoria esterna risale all'8 dicembre e nelle ultime cinque trasferte sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. E nelle quote Inter-Genoa, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Inter-Genoa: 1X
Inter Genoa pronostico, i precedenti


I precedenti sorridono nettamente all'Inter: nei 140 confronti complessivi i nerazzurri hanno conquistato 73 vittorie, contro le 33 del Genoa, con 34 pareggi a completare il bilancio. A San Siro il divario diventa ancora più marcato: l'Inter è reduce da 11 successi casalinghi consecutivi contro i rossoblù e in 9 di queste sfide non ha nemmeno subito gol. Negli ultimi vent'anni il bilancio parla di 18 vittorie interiste e 3 pareggi, con l'ultimo successo del Grifone a Milano che risale alla stagione 1993/94 (1-3). L'incrocio più recente, la gara d'andata a Marassi, si è chiuso sull'1-2 per l'Inter grazie alle reti di Bisseck e Lautaro, con Vitinha in gol per i rossoblù.

Pronostico marcatore Inter-Genoa


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Genoa potrebbe esserci Ange-Yoan Bonny. Cristian Chivu dovrà infatti fare ancora a meno del capitano Lautaro Martinez e, alla luce delle ultime prestazioni non particolarmente brillanti, potrebbe concedere un turno di riposo anche a Marcus Thuram. Si aprono così le porte per una maglia da titolare a Bonny, chiamato a sfruttare l'occasione e a ritrovare il gol dopo quello segnato contro il Pisa a fine gennaio, per convincere definitivamente lo staff tecnico e ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni offensive nerazzurre. E nelle scommesse Inter-Genoa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Inter-Genoa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Genoa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 28 febbraio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

