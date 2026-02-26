Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila

Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di filaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sarà l'anticipo del venerdì sera ad accendere i riflettori sulla 27esima giornata di Serie A, con la sfida tra Parma e Cagliari pronta ad aprire un turno che può dire molto nella corsa salvezza.

Pronostico Parma-Cagliari quote


Il Parma di Carlos Cuesta arriva all'appuntamento con il vento in poppa: le tre vittorie consecutive hanno consentito ai ducali di allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione fino al 12° posto in classifica. Un filotto costruito su solidità e fiducia ritrovata, certificato dai successi contro Bologna, Hellas Verona e soprattutto contro il Milan a San Siro. L'ultima volta che il Parma ha conquistato 4 vittorie consecutive risale a gennaio 2014, sotto la guida di Roberto Donadoni. Dall'altra parte il Cagliari è reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio, un punto utile per muovere la classifica dopo le sconfitte contro Roma e Lecce. La situazione resta tutto sommato positiva, ma un nuovo passo falso rischierebbe di riaprire scenari complicati in vista del finale di stagione dei sardi. E nelle quote Parma-Cagliari, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Parma-Cagliari: OVER 0,5
Bookmakerstandardnew
vincitu1.051.05info
betflag1.081.08info
starvegas1.088.00info
netbet1.061.06info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.025 euro, con 25€ senza depositoinfo
starvegasfino a 5.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Parma Cagliari pronostico, i precedenti


La storia dei confronti diretti tra Parma e Cagliari parla di grande equilibrio: 81 i precedenti ufficiali, con 29 successi dei sardi, 26 dei crociati e 26 pareggi. Numeri che fotografano una rivalità bilanciata nel lungo periodo, anche se la storia recente racconta un copione diverso. Il Cagliari ha infatti vinto quattro delle ultime cinque sfide (1 pareggio) e in Serie A non perde contro il Parma da 8 anni. L'ultima affermazione dei gialloblù nella massima serie risale infatti alla stagione 18/19, quando al Tardini si imposero 2-0 grazie alle reti di Roberto Inglese e Gervinho. La sfida più recente, invece, è il successo per 2-0 dei rossoblù nella gara d'andata, firmato da Yerry Mina e Mattia Felici.

Pronostico marcatore Parma-Cagliari


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Parma e Cagliari spicca Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino ha ritrovato la rete allo scadere contro l'Hellas, interrompendo un digiuno di cinque partite e confermandosi punto fermo dell'attacco di Carlos Cuesta. Capocannoniere della squadra con 10 reti stagionali, Pellegrino sta trascinando i ducali verso la salvezza con i suoi colpi di testa e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi, diventando una delle armi principali su cui Parma farà affidamento in una partita delicata come quella contro il Cagliari. E nelle scommesse Parma-Cagliari, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Parma-Cagliari: PELLEGRINO SEGNA
netwin3.75info
snai3.40info
leovegas3.40info
starcasino3.30info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Parma-Cagliari in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Parma-Cagliari è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 27 febbraio alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
La UEFA giustifica il rosso a Kelly, inizia l'avvicinamento alla 27^ di Serie A:... La UEFA giustifica il rosso a Kelly, inizia l'avvicinamento alla 27^ di Serie A: le top news delle 18
Parma-Cagliari è anche Cuesta vs. Pisacane: "Ci siamo sentiti spesso, non è facile... Parma-Cagliari è anche Cuesta vs. Pisacane: "Ci siamo sentiti spesso, non è facile per noi"
Parma-Cagliari, i convocati di Pisacane: riecco Folorunsho dopo due mesi, out Mina... Parma-Cagliari, i convocati di Pisacane: riecco Folorunsho dopo due mesi, out Mina e Mazzitelli
Altre notizie Pronostici
Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Quote risultato esatto Juventus Galatasaray Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara