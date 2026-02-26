Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila

Sarà l'anticipo del venerdì sera ad accendere i riflettori sulla 27esima giornata di Serie A, con la sfida tra Parma e Cagliari pronta ad aprire un turno che può dire molto nella corsa salvezza.

Pronostico Parma-Cagliari quote

Ildi Carlos Cuesta arriva all'appuntamento con il vento in poppa: le tre vittorie consecutive hanno consentito ai ducali di allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione fino al 12° posto in classifica. Un filotto costruito su solidità e fiducia ritrovata, certificato dai successi contro Bologna, Hellas Verona e soprattutto contro il Milan a San Siro. L'ultima volta che il Parma ha conquistato 4 vittorie consecutive risale a gennaio 2014, sotto la guida di Roberto Donadoni. Dall'altra parte ilè reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio, un punto utile per muovere la classifica dopo le sconfitte contro Roma e Lecce. La situazione resta tutto sommato positiva, ma un nuovo passo falso rischierebbe di riaprire scenari complicati in vista del finale di stagione dei sardi. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Parma-Cagliari: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 1.05 info 1.08 1.08 info 1.08 8.00 info 1.06 1.06 info

Parma Cagliari pronostico, i precedenti

La storia dei confronti diretti tra Parma e Cagliari parla di grande equilibrio: 81 i precedenti ufficiali, con 29 successi dei sardi, 26 dei crociati e 26 pareggi. Numeri che fotografano una rivalità bilanciata nel lungo periodo, anche se la storia recente racconta un copione diverso. Il Cagliari ha infatti vinto quattro delle ultime cinque sfide (1 pareggio) e in Serie A non perde contro il Parma da 8 anni. L'ultima affermazione dei gialloblù nella massima serie risale infatti alla stagione 18/19, quando al Tardini si imposero 2-0 grazie alle reti di Roberto Inglese e Gervinho. La sfida più recente, invece, è il successo per 2-0 dei rossoblù nella gara d'andata, firmato da Yerry Mina e Mattia Felici.

Pronostico marcatore Parma-Cagliari

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Parma e Cagliari spicca. L'attaccante argentino ha ritrovato la rete allo scadere contro l'Hellas, interrompendo un digiuno di cinque partite e confermandosi punto fermo dell'attacco di Carlos Cuesta. Capocannoniere della squadra con 10 reti stagionali, Pellegrino sta trascinando i ducali verso la salvezza con i suoi colpi di testa e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi, diventando una delle armi principali su cui Parma farà affidamento in una partita delicata come quella contro il Cagliari. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Parma-Cagliari: PELLEGRINO SEGNA 3.75 info 3.40 info 3.40 info 3.30 info

Dove vedere Parma-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 27 febbraio alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

