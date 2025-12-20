Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei

Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Sassuolo-Torino favorevole ai padroni di casa, con Fabio Grosso che vuole proseguire la striscia positiva: un risultato utile contro i granata potrebbe infatti proiettarli ad un passo dalla zona Europa.

Pronostico Sassuolo-Torino quote


Il Sassuolo arriva alla sfida dopo l'ennesimo risultato di prestigio, il 2-2 ottenuto contro il Milan a San Siro. Ma con 21 punti conquistati in 15 giornate, la squadra di Fabio Grosso non può più essere considerata una sorpresa. Il Torino, invece, arriva con il morale ritrovato dopo l'importante successo interno contro la Cremonese, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Ora per la squadra di Baroni sarà fondamentale tornare a fare punti anche in trasferta, considerando che finora ha ottenuto una sola vittoria e ha subito 12 reti in sette partite esterne. E nelle quote Sassuolo-Torino, l'esito X è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Torino: X
starcasino3.00info
netbet3.10info
betflag3.05info
admiralbet3.05info
Sassuolo Torino pronostico, i precedenti


I precedenti tra Sassuolo e Torino raccontano di una sfida storicamente equilibrata, seppur con un bilancio complessivo favorevole ai granata: su 30 incontri totali, il Torino ha conquistato 13 vittorie, contro le 6 dei neroverdi, mentre 11 partite si sono concluse in pareggio. Particolarmente significativo è il dato casalingo del Sassuolo: i neroverdi hanno perso solo una volta negli ultimi dieci anni, nel 2021, mentre nelle altre occasioni hanno collezionato otto pareggi e una vittoria, a testimonianza di quanto il Mapei rappresenti storicamente un terreno difficile da espugnare per il Torino.

Pronostico marcatore Sassuolo-Torino


Tra i possibili protagonisti della sfida spicca Andrea Pinamonti. L'attaccante classe '99 del Sassuolo ha fornito due assist decisivi nel pareggio per 2-2 contro il Milan a San Siro, ma in campionato non segna dalla sfida contro l'Atalanta. Con quattro gol nelle prime 15 partite, tutti realizzati lontano dal Mapei Stadium, Pinamonti avrà domenica l'occasione perfetta per sbloccarsi davanti al proprio pubblico: contro il Torino ha infatti segnato due reti negli ultimi due scontri diretti giocati in casa. E nelle scommesse Sassuolo-Torino, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Torino: PINAMONTI SEGNA
snai3.10info
bet3652.50info
eurobet3.15info
williamhill3.19info
Dove vedere Sassuolo-Torino in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Torino è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 21 dicembre alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

