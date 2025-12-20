Sassuolo-Torino, le probabili formazioni: Simeone insidia Zapata e Che Adams

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino e le ultime dai campi (Domenica, ore 15, arbitra Calzavara, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva il Sassuolo.

Fabio Grosso dovrebbe tornare a schierare dal 1' minuto sia Doig che Laurienté, lasciati inizialmente in panchina nel match di San Siro contro il Milan: a far posto ai due Candé e Fadera. Out Kristian Thorstvedt per squalifica, sfida a tre per rimpiazzarlo con Vranckx favorito su Iannoni e Lipani. Per il resto formazione tipo con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic a completare la linea difensiva a 4 davanti a Muric, Koné e Matic in mezzo, e il tridente formato da Volpato, Pinamonti e Laurientè.

Come arriva il Torino.

Scelte obbligate in difesa ma abbondanza tra centrocampo e attacco, così Baroni prepara il suo Toro alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. In porta Paleari si è presto il posto e Israel è destinato alla panchina, nella retroguardia la coperta è cortissima: senza Coco e Masina in Coppa d’Africa, le alternative si riducono a Tameze, Maripan e Ismajli. In mediana, invece, con Asllani e Vlasic potrebbe esserci Casadei, in risalita su Anjorin e Gineitis dopo due panchine di fila. Sulle fasce la coppia Pedersen-Lazaro, in attacco si rinnova il duello a tre per due posti: Simeone, Zapata e Adams saranno in ballottaggio fino a domenica.