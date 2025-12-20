Grosso non trattiene a forza i big: "Voglio che i miei giocatori usino le ali, senza tarpargliele"

Mister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, ha parlato anche del mercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni sulla possibilità di perdere qualche big:

Tanti giocatori si sono messi in evidenza, sta arrivando gennaio: è preoccupato?

"No, non mi è mai piaciuto tarpare le ali. Mi piace far utilizzare le ali che hanno i miei giocatori. Quando c'è il mercato vai a scoprire determinate situazioni che possono capitare. Sappiamo quello che siamo. Determinati ragazzi a volte hanno l'opportunità e questa è una società che li ha sempre messi nella condizioni di spiccare il volo rispettando la felicità di tutte queste cose. Sono convinto che conosciamo quello che ci serve e sappiamo quello che ci serve se qualcuno dovesse andare via".

Il Sassuolo è al terzo miglior avvio della A: ci credeva? L'obiettivo resta la salvezza?

"I parziali non sono quelli che determinano. Siamo focalizzati su quello che vogliamo fare, vogliamo mantenere la testa lucida senza fare dei voli o senza andare sottoterra nei momenti difficili. Questo è un campionato difficile, non bisogna esaltarsi e nemmeno deprimersi per provare di dare il massimo ogni gara per prendere il massimo, poi quando sarà il tempo faremo i bilanci".

La partita di domani è un ulteriore step per fare un salto in avanti anche mentale...

"Le occasioni si susseguono, saper prendere una strada rispetto a un'altra ti può determinare il fare un certo tipo di percorso. Ci sono degli snodi all'interno del campionato, bisogna essere bravi a non farsi passare le opportunità, poi se gli avversari sono più bravi di te stringi le mani e guardi avanti. Dovremo fare una gara di grandissima presenza e fisicità".

