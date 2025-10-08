Pronostico Scozia-Grecia, la sfida di Glasgow può cambiare il destino del Gruppo C

Terza giornata del Gruppo C di qualificazione al Mondiale e la lotta per i primi due posti è apertissima. Giovedì sera, il leggendario Hampden Park di Glasgow farà da cornice a una partita che promette intensità e spettacolo: Scozia-Grecia.

Pronostico Scozia-Grecia quote

Laarriva a questa terza giornata con il morale alto. Dopo aver raccolto 4 punti nelle prime due trasferte, grazie al convincente 0-2 in Bielorussia e allo 0-0 in Danimarca, la squadra di Steve Clarke ha mostrato compattezza difensiva e grande spirito di gruppo. Ora, con tre delle ultime quattro gare da giocare in casa, sanno di avere un'occasione importante per consolidare la propria posizione nel girone. Anche laha iniziato bene travolgendo la Bielorussia per 5-1 nella gara d'esordio. Tuttavia, la pesante sconfitta per 3-0 contro la Danimarca nell'ultimo turno ha rappresentato un brusco ritorno alla realtà, mettendo in discussione le ambizioni di una nazionale che sogna di tornare a disputare una fase finale del Mondiale per la prima volta dal 2014. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Scozia-Grecia: GOAL 1.90 info 1.91 info 1.90 info 1.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Scozia Grecia pronostico, i precedenti

I precedenti tra Scozia e Grecia raccontano di una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena: quattro confronti diretti in totale, con due vittorie per parte. L'ultimo incrocio è piuttosto recente e risale ai playoff di Nations League, appena sei mesi fa, quando le due nazionali si affrontarono in una doppia sfida. All'andata, in Grecia, furono gli scozzesi a imporsi per 1-0 grazie a un gol del centrocampista del Napoli Scott McTominay, ma nella gara di ritorno ad Hampden Park arrivò la vendetta ellenica, con un netto 3-0 firmato da Konstantelias, Karetsas e Tzolis. Un precedente che aggiunge ulteriore pepe alla sfida di giovedì, dove l'equilibrio e la rivalità promettono di rendere ancora una volta incerto ogni pronostico.

Pronostico marcatore Scozia-Grecia

Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di, attaccante scozzese in forza al Torino. Nonostante un inizio di stagione complicato, con pochi minuti a disposizione e nessuna presenza da titolare, l'ex Southampton ha comunque saputo lasciare il segno: nell'ultima giornata di Serie A ha realizzato il gol del momentaneo 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, dimostrando di saper incidere anche a partita in corso. Con la nazionale, Adams ha già mostrato il suo fiuto del gol - sua una delle reti nel 5-1 inflitto alla Bielorussia nell'ultima gara disputata - e ora spera di ritrovare spazio e continuità proprio con la maglia della Scozia, magari firmando un'altra notte speciale a Hampden Park. Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Scozia-Grecia: ADAMS SEGNA 3.85 info 3.85 info 3.25 info 3.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Scozia-Grecia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Scozia-Grecia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 9 ottobre alle 20:45 ad Hampden Park, Glasgow. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: