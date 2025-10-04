Pronostico Juventus-Milan, il grande ex Allegri cerca il colpaccio allo Stadium

La sesta giornata di Serie A si chiude con il big match dello Stadium tra Juventus e Milan, una sfida che promette scintille. Grande attesa per il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino, in una partita dal peso specifico enorme, che profuma di classico del calcio italiano.

Pronostico Juventus-Milan quote

Il Milan arriva alla partita nel momento migliore possibile: i rossoneri hanno battuto il Napoli capolista nell'ultimo turno, conquistando la vetta della classifica, e hanno collezionato cinque vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, segnando 11 gol e subendone appena uno. La squadra forgiata da Allegri ha trovato una solidità difensiva impressionante, capace di mettere "paura" a qualsiasi avversario. Dall'altra parte, la Juventus di Tudor è ancora imbattuta, ma è alle prese con una fastidiosa “pareggite”: sono quattro infatti i pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Lo scontro diretto con il Milan rappresenta dunque un banco di prova cruciale per capire se i bianconeri sapranno finalmente trovare la continuità necessaria per lottare per il vertice. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Juventus Milan pronostico, i precedenti

Juventus e Milan si sono affrontate 228 volte nella loro storia, con un bilancio complessivo che vede 89 vittorie bianconere, 66 successi rossoneri e 73 pareggi. Negli ultimi anni, però, i bianconeri hanno saputo imporre il proprio dominio in Serie A, restando imbattuti negli ultimi quattro confronti diretti. L'ultimo scontro in campionato allo Stadium risale alla scorsa stagione e si concluse 2-0 per la Juventus, grazie alle reti di Mbangoula e Weah. L'ultima vittoria del Milan contro la Juventus risale al 2023, in trasferta a Torino, con un 1-0 firmato da Olivier Giroud.

Pronostico marcatore Juventus-Milan

Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan sogna di consolidare le proprie ambizioni espugnando l'Allianz Stadium, dimostrando di poter competere al vertice anche in trasferta. Per l'occasione, Allegri confermerà la stessa formazione, ad eccezione dell'assenza forzata di Estupinan per squalifica, probabilmente sostituito da Bartesaghi. Inamovibile il trio di centrocampo composto da Fofana, Modric e: proprio il centrocampista francese, grande ex e fedelissimo di Allegri, affronta per la prima volta la sua ex squadra. Chissà se non sarà proprio il più classico dei gol dell'ex a decidere il big match. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 5 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

