Pronostico Napoli-Genoa, azzurri a caccia di conferme anche in campionato

Il Napoli riparte dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan che è costata la vetta solitaria della classifica. La squadra di Antonio Conte, già vittoriosa in Champions League contro lo Sporting, vuole tornare a vincere anche in Serie A per dare un segnale forte al campionato.

Pronostico Napoli-Genoa quote

Il Napoli ha dimostrato carattere rialzandosi subito dopo la batosta di San Siro con una preziosa vittoria in Champions League contro lo Sporting. Ora però gli azzurri devono tornare a fare punti anche in campionato, in una gara tutt'altro che scontata: contro il Genoa, infatti, negli ultimi anni hanno spesso faticato più del previsto. I rossoblù di Vieira vivono un momento complicato, con tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque giornate che valgono soltanto il penultimo posto in classifica. Sulla carta il Maradona non sembra il palcoscenico ideale per cercare la prima vittoria, ma nel calcio le sorprese non mancano mai. E nelle, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Napoli-Genoa: 1 1.43 info 1.52 info 1.47 info 1.50 info

Napoli Genoa pronostico, i precedenti

Sono 127 i precedenti tra Napoli e Genoa, con un bilancio che sorride agli azzurri: 48 vittorie, 43 pareggi e 36 successi rossoblù. Negli ultimi anni, però, il Genoa si è spesso rivelato un avversario ostico: nelle ultime quattro sfide dirette infatti il Napoli ha vinto solo una volta, raccogliendo tre pareggi. L'ultima vittoria casalinga risale al maggio 2022, un netto 3-0 firmato da Osimhen, Insigne e Lobotka. L'ultimo confronto al Maradona, invece, si è chiuso con un pirotecnico 2-2: a segno Lukaku e Raspadori per il Napoli, mentre per il Genoa decisiva fu la doppietta di Johan Vásquez.

Pronostico marcatore Napoli-Genoa

Nell’ultima uscita europea il Napoli ha superato lo Sporting 2-1 grazie alla doppietta di, protagonista assoluto della serata. Una notizia incoraggiante per Conte, che vede nel danese l'uomo chiamato a prendersi la scena nel nuovo Napoli e a far dimenticare l'assenza di Lukaku. Con 3 gol messi a segno in 5 partite da quando veste l'azzurro, l'ex Manchester ha già dimostrato di avere numeri importanti. Contro il Genoa l'allenatore azzurro prepara qualche rotazione, ma difficilmente rinuncerà a lui dal primo minuto: con la spinta del Maradona, Hojlund potrebbe regalarsi la sua prima rete in Serie A davanti al pubblico di casa. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Genoa: HOJLUND SEGNA 2.75 info 2.58 info 2.50 info 2.70 info

Dove vedere Napoli-Genoa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Genoa è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 5 ottobre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

