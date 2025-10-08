Pronostico Repubblica Ceca-Croazia, i croati vogliono blindare il primo posto

Sfida d'alta quota nel Gruppo L di qualificazione ai Mondiali: a Praga va in scena Repubblica Ceca-Croazia, un vero e proprio scontro diretto per il primato. Entrambe le nazionali guidano la classifica a quota 12 punti, anche se la selezione di Zlatko Dalic può contare su una gara in meno.

Pronostico Repubblica Ceca-Croazia quote

Lasta disputando un percorso perfetto: quattro vittorie su quattro, 17 gol realizzati e solo uno subito, a testimonianza di una superiorità netta sia tecnica che tattica. La formazione di Dalic ha già dominato la gara d'andata, vinta 5-1 a giugno, e ora punta a confermarsi per consolidare la vetta del girone e mettere un'ipoteca sulla qualificazione diretta. La, dal canto suo, sta facendo un percorso di tutto rispetto. Con 4 successi e una sola sconfitta - proprio contro i croati - i cechi hanno mostrato solidità e continuità, segnando 11 reti e subendone 6. Una vittoria contro la capolista, pur complicata, riaprirebbe pienamente la corsa al primo posto. E nelle, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Repubblica Ceca-Croazia: 1X 1.53 info 1.46 info 1.50 info 1.43 info

Repubblica Ceca Croazia pronostico, i precedenti

Nei precedenti ufficiali tra le due nazionali si contano tre incontri, con un bilancio favorevole alla Croazia, vittoriosa una volta a fronte di due pareggi. Si tratta di sfide tradizionalmente ricche di gol, in cui entrambe le squadre sono sempre andate a segno. L'ultimo confronto risale al 9 giugno scorso, nella gara d'andata di questo girone, quando la Croazia si impose con un netto 5-1 grazie alla doppietta di Kramaric e ai gol di Modric, Perisic e Budimir; per la Repubblica Ceca, il gol della bandiera portò la firma di Soucek.

Pronostico marcatore Repubblica Ceca-Croazia

Tra i possibili protagonisti del match spicca, attaccante dell’Hoffenheim e da anni punto di riferimento del reparto offensivo croato. In Bundesliga la sua stagione fatica ancora a decollare - appena una rete nelle prime sei giornate - ma in nazionale il rendimento cambia radicalmente. Con sei gol realizzati nelle quattro gare di qualificazione fin qui disputate, Kramaric si è confermato decisivo e in grande sintonia con i compagni. La sfida contro la Repubblica Ceca rappresenta per lui un'altra occasione per lasciare il segno e alimentare il suo straordinario momento in maglia crociata. Riuscirà a soddisfare le aspettative e migliorare ancora il suo score? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Repubblica Ceca-Croazia: KRAMARIC SEGNA 3.20 info 3.25 info 3.05 info 3.25 info

Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Repubblica Ceca-Croazia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 9 ottobre alle 20:45 alla Fortuna Arena di Praga. La partita sarà visibile in chiaro su Cielo TV al canale 26 DDT.

