Quote risultato esatto Juventus Milan

Domenica sera alle 20.45 lo Juventus Stadium ospita il big match che chiuderà la sesta giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. A Torino torna da grande ex Massimiliano Allegri, in una sfida che potrebbe pesare moltissimo sulle ambizioni scudetto di entrambe le squadre. Juventus e Milan si affrontano in un confronto diretto tra prime della classe, con la possibilità di lanciare segnali chiari in chiave Scudetto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Milan.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Milan: 1-1 6.00 info 6.00 info 6.00 info 6.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus Milan, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per 0-0. Probabilmente gli scommettitori puntano sul fatto che la solidità difensiva di Allegri, unita al "vizio" del pareggio nelle ultime partite della squadra di Tudor, possa trasformare la sfida in un match estremamente equilibrato. A questo si aggiunge la pressione di una partita di questo livello, che potrebbe portare a un 0-0 con due squadre molto bloccate. Speriamo però che il campo regali più spettacolo e occasioni da gol di quanto questo pronostico sembri suggerire.

Pronostico risultato esatto Juventus Milan: 0-0 8.60 info 9.00 info 9.50 info 9.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Milan, il multi-esito

Nell'analisi delleè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. La sfida si prevede molto equilibrata, con poche chance che una delle due squadre possa dilagare. Il Milan di Allegri appare in condizione migliore, ma la Juventus, spinta dal pubblico di casa, potrebbe sfruttare il fattore Stadium. Alla fine, una delle due squadre potrebbe avere la meglio, ma probabilmente di misura, in una partita che si annuncia combattuta e intensa fino all'ultimo minuto.

Juventus-Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.20 info 2.20 info 2.38 info 2.49 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: