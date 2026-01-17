Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata

A distanza di appena cinque giorni dalla sfida di Coppa Italia, che ha visto i granata eliminare la squadra di Gasperini, Torino e Roma tornano ad affrontarsi nella 21esima giornata di campionato.

Pronostico Torino-Roma quote

Il successo ottenuto martedì in Coppa Italia ha regalato all'accesso ai quarti di finale, ma in campionato il momento dei granata resta complicato. Le due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro giornate, hanno fatto scivolare la squadra al 12° posto in classifica, con un rendimento interno tutt'altro che confortante: davanti al proprio pubblico il Torino ha perso quattro delle ultime cinque partite, con l'unica eccezione rappresentata dall'1-0 contro la Cremonese. Sul fronte opposto, laresta un caso unico in Serie A, essendo l'unica formazione a non aver ancora mai pareggiato. I giallorossi arrivano alla sfida forti di due vittorie consecutive in campionato e, contro il Torino, con una formazione diversa da quella vista in Coppa Italia, cercano continuità dopo un periodo di rendimento altalenante. E nelle, l'esito 2 offerto a:

Pronostico Torino-Roma: 2 2.10 info 2.10 info 2.15 info 2.14 info

Torino Roma pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono complessivamente alla Roma, che nei 188 confronti totali contro il Torino ha raccolto 81 vittorie, a fronte delle 59 dei granata e di 48 pareggi. Allargando lo sguardo agli ultimi cinque incroci disputati a Torino, il bilancio resta favorevole ai giallorossi con tre successi, un pareggio e una sconfitta. Nonostante questo, le due sconfitte consecutive (0-1 all'andata in campionato e 2-3 in Coppa Italia) non possono non preoccupare Gasperini. L'ultimo successo casalingo del Torino contro la Roma risale alla stagione 2020/21, quando i granata si imposero con un netto 3-1 grazie alle reti di Sanabria, Zaza e Rincon. Nella scorsa stagione, invece, è stata la Roma a festeggiare all'Olimpico Grande Torino, vincendo 2-0 con i gol di Paredes e Saelemaekers.

Pronostico sanzioni Torino-Roma

C'è un dato curioso che accompagna le sfide tra Torino e Roma disputate all'Olimpico Grande Torino. Negli ultimi quattro scontri diretti in casa granata sono stati infatti assegnati altrettanti. Un trend che si aggiunge ai numeri stagionali delle due squadre: in questo campionato il Torino ha già beneficiato di cinque rigori, secondo solo al Pisa (sei) in questa speciale classifica, mentre alla Roma ne sono stati concessi due. E nelle, la possibilità che anche in questa sfida sia assegnato un calcio di rigore è offerta a:

Sanzioni Torino-Roma: CALCIO DI RIGORE Sì 2.80 info 2.80 info 2.80 info 2.80 info

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 18 gennaio alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

