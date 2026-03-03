Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione

Mercoledì sera lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico della seconda semifinale d'andata di Coppa Italia: la Lazio ospita l'Atalanta in una sfida che promette intensità e spettacolo.

Pronostico Lazio-Atalanta quote

Lasi presenta alla semifinale dopo aver eliminato i campioni in carica del Bologna, con l'obiettivo di mettere nel mirino l'ottava Coppa Italia della sua storia. I numeri recenti all'Olimpico, però, non sono incoraggianti: tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria nelle ultime sette gare casalinghe rappresentano un campanello d'allarme per la squadra di Sarri.

L'Atalanta, invece, arriva all'appuntamento forte del netto 3-0 con cui ha eliminato la Juventus ai quarti. La formazione di Palladino ha conquistato questo trofeo una sola volta nella sua storia e nella stagione 2023-24 ha perso la finale proprio contro i bianconeri. Anche i nerazzurri, tuttavia, non attraversano un momento brillante lontano da Bergamo, reduci da due sconfitte consecutive in trasferta. L'ultimo successo esterno resta però significativo: lo 0-2 ottenuto proprio all'Olimpico contro la Lazio. E nelle quote Lazio-Atalanta, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Lazio-Atalanta: UNDER 2,5 1.70 info 1.72 info 1.70 info 1.70 info

Lazio Atalanta pronostico, i precedenti

I precedenti tra Lazio e Atalanta raccontano di una sfida storicamente equilibrata, anche se con un leggero vantaggio per i bergamaschi. Su 133 confronti complessivi, la Dea ha ottenuto 42 vittorie contro le 40 dei biancocelesti, mentre sono 51 i pareggi. Limitando il dato alle gare disputate nella Capitale, il quadro per la squadra di Sarri non migliora: negli ultimi 9 anni è arrivata una sola vittoria casalinga contro l'Atalanta. L'incrocio più recente risale a circa quindici giorni fa in campionato, con il successo per 0-2 dei nerazzurri firmato dalle reti di Ederson e Zalewski.

Pronostico marcatore Lazio-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della semifinale tra Lazio e Atalanta potrebbe esserci. Il capitano biancoceleste ha già acceso la sfida con parole chiare: «La partita di Torino l'abbiamo archiviata. Forse il nostro unico pensiero era la Coppa Italia, anche se è una cosa sbagliata…», sottolineando quanto l'appuntamento sia cruciale per la stagione laziale. Il suo contributo in zona gol manca da tempo: l'ultima rete stagionale fu proprio in Coppa Italia, decisiva per eliminare il Milan agli ottavi. Domani sera Zaccagni proverà a ritrovare la via del gol per trascinare i compagni in una delle gare più importanti dell'anno. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Atalanta: ZACCAGNI SEGNA 5.50 info 4.70 info 5.50 info 4.80 info

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 4 marzo alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

