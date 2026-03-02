Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti

Martedì sera si accendono i riflettori sulla prima semifinale di Coppa Italia: al Sinigaglia va in scena il primo atto della sfida tra Como e Inter.

Pronostico Como-Inter quote

Ilarriva all'appuntamento con la storia: torna a disputare una semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 1986, al termine di un cammino quasi impeccabile. La formazione guidata da Cesc Fabregas ha eliminato in sequenza Südtirol, Sassuolo e Fiorentina, segnando 9 reti e subendone appena due, prima dell'impresa al Maradona contro il Napoli, battuto ai calci di rigore.

Dall'altra parte l'Inter punta alla decima Coppa Italia della propria storia. I nerazzurri tornano in semifinale dopo l'eliminazione dello scorso anno, quando si arresero ai cugini del Milan. L'uscita dalla Champions contro il Bodo sembra ormai alle spalle: nell'ultimo turno di campionato è arrivato un convincente 2-0 al Genoa, un successo che ha restituito fiducia e slancio in vista della sfida del Sinigaglia. E nelle quote Como-Inter, l'esito GOAL è offerto a:

Como Inter pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente all'Inter. Nei 38 confronti complessivi con il Como, i nerazzurri hanno conquistato 26 vittorie, contro le 6 dei lariani, con 6 pareggi a completare il quadro. Anche la storia recente conferma il divario: 6 successi interisti negli ultimi 6 incroci e addirittura 12 nelle ultime 14 sfide (2 pareggi). L'ultima affermazione del Como risale alla stagione di Serie A 1985/86, un 1-0 di misura che rappresenta ancora oggi l'ultimo squillo lariano contro i milanesi. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia, agli ottavi dell'edizione 1991/92: 2-2 all'andata a San Siro, prima del successo esterno dell'Inter per 2-1 nel match di ritorno, risultato che sancì la qualificazione nerazzurra.

Pronostico marcatore Como-Inter

Tra i possibili protagonisti della semifinale tra Como e Inter spicca il nome di. Dopo l'esclusione dall'undici titolare nell'ultima gara di campionato contro il Lecce per motivi disciplinari, il talento argentino è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto in una notte che può valere la storia. Da tempo finito nel mirino proprio dei nerazzurri, che in estate hanno provato a convincerlo a più riprese, Nico Paz sta vivendo una stagione di consacrazione: 10 gol e 6 assist fin qui, numeri che ne certificano l'impatto. Domani avrà l'occasione di caricarsi il Como sulle spalle e provare a lasciare il segno in una delle partite più importanti degli ultimi decenni per il club lariano. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Como-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 3 marzo alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

