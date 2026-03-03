Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Como Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
di Lorenzo Zoppi

Torna la Coppa Italia e si accendono i riflettori sulla prima semifinale: Como e Inter si sfidano nel match d'andata, primo atto di una doppia sfida che vale la finale. Calcio d'inizio questa sera alle 21.00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove i lariani proveranno a sfruttare il fattore campo contro la grande favorita del torneo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Como-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Como-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Como-Inter: 1-1
Quote risultato esatto Como-Inter, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Como-Inter più giocato online: si tratta della vittoria dell'Inter per 0-1. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori, a cominciare dai precedenti tra le due squadre: l'Inter ha sempre vinto negli ultimi 5 scontri diretti contro il Como, senza mai subire gol dai lariani. Inoltre, analizzando le ultime gare in trasferta dei nerazzurri in Serie A, il trend è lo stesso: 5 successi consecutivi, con 12 reti realizzate e nessuna subita. Numeri che confermano la solidità difensiva dei nerazzurri lontano da San Siro, spiegando perché lo 0-1 è il pronostico più giocato online.

Pronostico risultato esatto Como-Inter: 0-1
Quote risultato esatto Como-Inter, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Como-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, dalle scelte degli scommettitori emerge come ci si aspetti una sfida equilibrata, a differenza dell'ultimo scontro diretto in campionato finito 4-0 per i nerazzurri.

Como-Inter quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
