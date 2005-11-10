Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione

La sesta giornata di Serie A si chiude lunedì sera con la sfida tra Torino e Udinese, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Accomunate dalla necessità di fare risultato, entrambe le squadre si presentano all'appuntamento con quattro punti e l'obiettivo di allontanarsi dalle zone più calde della graduatoria. Una sfida importante per invertire la rotta e trovare continuità in questo avvio di stagione.

Pronostico Torino-Udinese quote

L'avvio di stagione del Torino è stato particolarmente complicato per Ignazio Abate, che ha raccolto tre sconfitte nelle prime cinque giornate. La vittoria contro la Fiorentina e il pareggio con il Bologna hanno permesso ai granata di ritrovare un po' di serenità, ma restano diversi aspetti da sistemare. A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva, con otto gol incassati in questo avvio di campionato. Anche il rendimento casalingo richiede un'inversione di tendenza: considerando anche la Coppa Italia, il Torino arriva infatti da tre sconfitte consecutive davanti al proprio pubblico.

Percorso diverso per l'Udinese, che aveva cominciato il campionato con il pareggio contro il Como e la vittoria sul Monza, prima di incappare in una brusca frenata. I friulani hanno perso le successive tre partite, subendo otto reti e mostrando qualche fragilità di troppo. La sosta potrebbe essere arrivata al momento giusto per riordinare le idee e ritrovare equilibrio. La trasferta di Torino rappresenta quindi un appuntamento importante per ripartire e interrompere la serie negativa.

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Torino Udinese, i precedenti

Sono 85 i precedenti tra Torino e Udinese, con un bilancio complessivamente equilibrato: i granata sono leggermente avanti con 32 successi, contro le 29 vittorie friulane e 24 pareggi. Un equilibrio confermato anche dagli incroci più recenti: nelle ultime cinque sfide, infatti, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, a cui si aggiunge un pareggio.

Limitando l'analisi alle gare disputate in Piemonte, l'ultimo confronto ha sorriso all'Udinese, vittoriosa per 2-1 nella scorsa stagione grazie alle reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp. L'ultimo successo casalingo del Torino risale invece al campionato precedente, quando i granata si imposero con un netto 2-0, firmato da Adams e Dembélé.

Pronostico marcatore Torino-Udinese

Tra i possibili protagonisti della sfida Torino-Udinese potrebbe esserci Rolando Mandragora. Sicuramente tra gli uomini più in forma del Torino, protagonista di un avvio di stagione positivo con un gol (realizzato proprio contro la sua ex squadra, la Fiorentina) e un assist nelle prime tre gare in granata. Numeri che testimoniano il suo impatto immediato e la capacità di prendersi già sulle spalle il centrocampo granata.

Contro l'Udinese ritroverà un altro capitolo del proprio passato: con i friulani ha infatti collezionato 71 presenze, mettendo a segno anche tre reti. Dopo aver punito la Fiorentina, riuscirà a ripetersi contro un'altra sua ex squadra sfruttando ancora la legge dell'ex?

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Dove vedere Torino-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Torino-Udinese è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 12 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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