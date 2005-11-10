La Lazio, capolista del campionato (a pari punti con Roma e Inter), torna in campo domenica alle 15:00 per affrontare il Monza di Juric allo Stadio Olimpico. I biancocelesti puntano a prolungare la propria striscia positiva e a conservare l'imbattibilità in campionato, mentre i brianzoli cercano conferme dopo aver conquistato il primo successo stagionale nell'ultima gara prima della sosta.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Monza, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Monza.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Monza: 2-0 7.00 info 7.50 info 7.50 info 7.30 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio-Monza, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Monza più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.

Un esito per certi versi sorprendente, considerando che, almeno secondo le quote, la Lazio parte con i favori del pronostico e con un vantaggio piuttosto netto sul Monza. Evidentemente, una buona parte degli scommettitori teme che la lunga pausa possa incidere sul ritmo e sulla condizione delle squadre, aprendo la strada a una partita più equilibrata e a un risultato meno scontato del previsto.

A pesare potrebbe essere anche il fattore campo. Senza poter contare sulla componente più calda del proprio pubblico, infatti, la Lazio rischia di perdere parte del vantaggio legato al giocare all'Olimpico. Un elemento che potrebbe contribuire a spiegare la fiducia riposta nel pareggio, nonostante i biancocelesti partano nettamente avanti nelle valutazioni dei bookmaker.

Pronostico risultato esatto Lazio-Monza: 1-1 7.10 info 7.67 info 7.45 info 7.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio-Monza, il multi-esito

Nell'analisi delle quote risultato esatto Lazio-Monza è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.

In questo caso, osservando il cluster dei risultati esatti, torna favorita la squadra di Gattuso. La possibilità di includere più scenari consente però di prendere in considerazione anche l'ipotesi di una rete del Monza. Nonostante il 16° posto in classifica, infatti, la formazione di Juric ha già realizzato 8 gol, lo stesso bottino della Lazio capolista. Un dato che invita a non sottovalutare le potenzialità offensive dei brianzoli e a considerare anche gli esiti in cui riescono a trovare la via della rete.

Lazio-Monza quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1 2.75 info 2.70 info 2.56 info 2.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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