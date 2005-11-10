Quote Conte prossimo allenatore Juventus, il ritorno è possibile?

La sconfitta contro la Lazio ha fatto ripiombare la Juventus in una fase di profonda incertezza. Al centro delle critiche è finito Luciano Spalletti, che nei suoi oltre dieci mesi alla guida dei bianconeri ha alternato risultati positivi a momenti di difficoltà, fino alla dolorosa mancata qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione.

Nelle scorse settimane Carnevali ha ribadito la necessità di avere pazienza e di proseguire il percorso di programmazione, ma tra i tifosi il malumore continua a crescere. In questo scenario è tornato ad aleggiare anche il nome di Antonio Conte, attualmente senza squadra e già protagonista in passato sulla panchina bianconera.

Un'ipotesi che, inevitabilmente, non è passata inosservata neanche agli operatori del settore. I bookmakers hanno infatti già pubblicato le prime quote Conte prossimo allenatore Juventus, inserendo il tecnico salentino tra i possibili scenari per il futuro della panchina bianconera.

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Calciomercato Conte, le ultime notizie

"Il mio spirito non è quello di cambiare frequentemente allenatori, non ci penso assolutamente. Qua dobbiamo programmare, se si cambia non si costruisce niente. Abbiamo creato un gruppo di lavoro molto buono, con Spalletti che è un allenatore straordinario, fra i più bravi che ci sono". Con queste parole l'amministratore delegato della Juventus, Carnevali, ha voluto rassicurare l'ambiente, chiedendo calma e soprattutto pazienza per portare avanti il progetto. Al momento, dunque, il club bianconero non sembra prendere in considerazione l'ipotesi di un cambio in panchina e continua a puntare su Spalletti.

Intanto, Antonio Conte, rimasto svincolato dopo la separazione dal Napoli, attende l'offerta giusta. Nelle ultime ore, sulle tracce del tecnico salentino si sarebbe mosso il Fenerbahce, ambizioso e facoltoso club turco che starebbe valutando la possibilità di mettere sul tavolo un contratto faraonico. Conte, dal canto suo, non sarebbe però convinto dall'idea di cambiare nuovamente città e campionato.

Dopo aver declinato la possibilità di tornare alla guida della Nazionale italiana, preferendo non legarsi a un progetto di quattro anni, l'allenatore sembra intenzionato ad aspettare la proposta più convincente. L'obiettivo sarebbe quello di tornare in panchina soltanto davanti a un'opportunità proveniente da un top club, in grado di garantirgli ambizioni e condizioni all'altezza delle sue aspettative.

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