Quote prossima squadra Conte, dove allenerà il tecnico salentino?

Le quote sulla prossima squadra di Antonio Conte sono tornate a muoversi dopo le recenti dichiarazioni dell'allenatore salentino. Nessun nome esplicito né indicazioni precise sul suo futuro, ma dalle sue parole emergono spunti interessanti per provare a delineare i possibili scenari.

«Se ne valesse la pena valuterei anche di entrare a stagione in corso. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta».

Parole che sembrano condurre al Manchester United. Un club dalla storia gloriosa, che negli ultimi anni ha faticato a ritrovare i fasti del passato e a conquistare trofei di primo piano. Un profilo che sembra rispecchiare la sfida evocata da Conte e che trova riscontro anche nelle quote Manchester United prossima squadra Conte.

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Quote Manchester United prossima squadra Conte

Il Manchester United sembra avere tutti i requisiti per incarnare la sfida evocata da Conte. È vero, negli ultimi anni i Red Devils hanno comunque conquistato alcuni trofei, tra cui la FA Cup e il Community Shield, oltre all'Europa League del 2017. Ma per un club che vanta 20 titoli inglesi, l'ultimo trionfo in Premier League risale ormai al 2013: quasi 14 anni di attesa, un'eternità per una società abituata a dominare. Ancora più lontano l'ultimo successo in Champions League, datato 2008, quasi vent'anni fa. Insomma, lo United sembra rappresentare alla perfezione quella voglia di riscoprire e riportare al centro la propria storia di cui ha parlato Conte.

Quote Juventus prossima squadra Conte

I risultati altalenanti di questo avvio di stagione hanno inevitabilmente rimesso in discussione, almeno tra i tifosi, la posizione di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. E il nome invocato a gran voce come possibile sostituto è proprio quello di Antonio Conte, protagonista di un legame profondo con i colori bianconeri. Oltre ai 13 anni trascorsi a Torino da calciatore e capitano, il tecnico salentino vanta 133 partite alla guida della Juventus, con una media di 2,26 punti a partita. Tre stagioni in panchina e altrettanti Scudetti conquistati, un bilancio che alimenta inevitabilmente le suggestioni di un possibile ritorno.

A raffreddare le voci ci hanno pensato le dichiarazioni di Carnevali, che ha ribadito la fiducia in Spalletti, invitando l'ambiente alla calma e a credere nel percorso intrapreso. Le voci, però, continuano a circolare e le quote Juventus prossima squadra Conte restano le più basse tra le possibili destinazioni del tecnico salentino.

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Calciomercato Conte: le altre opzioni

Oltre alle principali favorite, sono diverse le squadre che vengono accostate ad Antonio Conte. Tra queste spicca il Milan, offerto a quota 9,00. I rossoneri rispecchiano in parte il profilo descritto dal tecnico salentino: al netto dello Scudetto del 2022 e della Supercoppa Italiana, il club fatica ormai da anni a ritagliarsi un ruolo da protagonista ai massimi livelli del calcio europeo.

Gli altri nomi riportano in Premier League, dove Conte potrebbe ritrovare due sue ex squadre. Il Tottenham, allenato dal 2021 al 2023, è proposto a circa 12, mentre il Chelsea, con cui ha lavorato dal 2016 al 2018, sale a quota 18.

Più difficile, almeno secondo i bookmakers, l'ipotesi di un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Conte ha già guidato gli Azzurri dal 2014 al 2016, lasciando al termine degli Europei in Francia. Un possibile bis resta una suggestione, attualmente offerta a circa 25.

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