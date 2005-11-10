Quote vincente Pallone d'Oro 2026, le scommesse sui favoriti

La corsa al 70° Pallone d'Oro è ormai entrata nel vivo. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 26 ottobre a Londra, ma il primo appuntamento importante è già arrivato con la pubblicazione della shortlist dei 30 candidati al prestigioso riconoscimento

Forte la presenza del PSG, reduce dalla conquista della seconda Champions League consecutiva, mentre non mancano nomi di grande richiamo come Leo Messi. Fuori invece Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, con l'Italia rappresentata dal solo Lautaro Martinez. In attesa di conoscere il vincitore, vediamo quali sono le quote vincente Pallone d'Oro 2026 e i principali candidati secondo le scommesse.

Comparazione quote YAMAL Pallone d'Oro 4.50 info 4.00 info 3.25 info 3.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Pallone d'Oro Yamal

Tra i principali candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2026 non può che esserci Lamine Yamal. Dopo aver conquistato per due anni consecutivi il Trofeo Kopa - il riconoscimento assegnato al miglior giovane della stagione - ed essere arrivato secondo nella classifica dello scorso anno alle spalle di Dembélé, il talento del Barcellona sembra pronto per il definitivo salto di qualità. Il trionfo con la Spagna ai Mondiali potrebbe essere l'elemento decisivo nella corsa al trofeo: a soli 19 anni, Yamal ha già scritto pagine importanti della storia del calcio e ora punta a stabilire nuovi record. Quello del più giovane vincitore del Pallone d'Oro, oggi appartenente a Ronaldo il Fenomeno, premiato a 21 anni nel 1997, è infatti più a rischio che mai. E le quote Yamal Pallone d'Oro 2026 lo confermano.

Quote Pallone d'Oro Kane

Stando alle quote dei bookmaker, l'altro grande candidato alla vittoria del Pallone d'Oro 2026 è Harry Kane. L'attaccante del Bayern Monaco ha vissuto una stagione da protagonista assoluto, chiudendo con numeri straordinari: 61 gol in 51 presenze con il club tedesco, un bottino che gli è valso la Scarpa d'Oro. Anche con la maglia dell'Inghilterra l'Uragano ha confermato il suo impatto, trascinando la nazionale a suon di reti tra qualificazioni (8 gol in 8 partite) e Mondiale (6 gol in 7 partite). Una continuità realizzativa impressionante che lo porta di diritto tra i principali contendenti per il prestigioso riconoscimento individuale. Nella tabella di seguito trovi le migliori quote Kane Pallone d'Oro 2026.

Comparazione quote KANE Pallone d'Oro 1.50 info 1.67 info 1.50 info 1.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Pallone d'Oro Messi

Infine, non può mancare tra i candidati Lionel Messi. Fuori dalla corsa alla vigilia del Mondiale, la Pulce ha ribaltato ogni pronostico con un torneo straordinario, chiuso con 8 gol e 4 assist in 8 partite. Un rendimento da protagonista assoluto, interrotto soltanto dalla sconfitta in finale contro la Spagna. Il dibattito, inevitabilmente, è già iniziato: la mancata vittoria della Coppa del Mondo può pesare nella scelta finale oppure quanto fatto da Messi è sufficiente per assegnargli quello che sarebbe il suo nono Pallone d'Oro? Le quote Messi Pallone d'Oro 2026 raccontano di una candidatura ancora viva, nonostante il verdetto della finale.

Comparazione quote MESSI Pallone d'Oro 12.00 info 17.00 info 12.00 info 10.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Scommesse Pallone d'Oro 2026: gli outsider

Ci sarà la sorpresa del Pallone d'Oro 2026? Mentre i riflettori restano puntati sui grandi favoriti, l'edizione di quest'anno potrebbe riservare anche qualche sorpresa. Tra outsider di lusso e candidature che fino a pochi mesi fa sembravano improbabili, la corsa al premio individuale più prestigioso del calcio si arricchisce di nomi tutt'altro che fuori gioco.

Tra questi spicca Rodri, già vincitore del premio nel 2024, il centrocampista spagnolo arriva da un altro grande riconoscimento individuale, quello di miglior giocatore del Mondiale 2026. La sua candidatura resta quindi molto forte e un nuovo trionfo è quotato a 10,00 dai bookmaker.

Subito dietro troviamo Kylian Mbappé, uno dei grandi delusi della rassegna mondiale. Il fuoriclasse francese è da anni ai vertici del calcio internazionale, ma non è mai riuscito ad aggiudicarsi il trofeo. Nonostante il suo talento e i numeri sempre straordinari, la mancata vittoria con la Francia potrebbe pesare nella valutazione finale: la sua quota per il successo è fissata a 9,00.

Tra gli outsider possiamo inserire anche Fabian Ruiz. Fresco campione del mondo con la Spagna, il centrocampista ex Napoli ha vissuto una stagione da protagonista assoluto con il PSG, con cui ha conquistato tutti i principali trofei. Le sue chance restano più basse rispetto ai grandi favoriti, con una quota che si aggira intorno a 15,00, ma alla luce dei risultati ottenuti e del peso avuto nella stagione non sarebbe poi così improbabile vederlo tra i protagonisti della corsa al Pallone d'Oro.

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