Quote Juventus vincente Serie A, come cambiano le chance Scudetto dopo il pari col Cagliari

Analizzare le quote Juve vincente Serie A e le oscillazioni sulle quote Juventus vincente Scudetto è il modo migliore per misurare il reale peso delle ambizioni bianconere nella corsa al tricolore. Tra battute d'arresto inattese e scontri diretti alle porte, le quote vittoria Serie A della Juventus continuano a variare sulle lavagne dei principali bookmaker, riflettendo il momento di forma della squadra e l'evoluzione della classifica.

Confronto quote Juve vincente Scudetto 14.00 info 15.00 info 14.00 info 15.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Come cambiano le quote Scudetto della Juventus dopo il pareggio col Cagliari

Il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Cagliari ha imposto una frenata alla rincorsa al vertice, spingendo gli analisti dei siti di scommesse a rivedere verso l'alto le quote Juve vincente Serie A. Dopo il vantaggio sardo firmato da Maldini, la risposta bianconera firmata da Kolo Muani all'81' ha evitato il ko ma non ha cancellato i dubbi sulle chance Scudetto della Juventus, capace di collezionare il 70% di possesso palla e 21 tiri totali senza però conquistare il bottino pieno. Con 11 punti incamerati nelle prime 6 giornate, i pronostici Serie A e le valutazioni dei bookmaker sulle quote Juventus vincente Scudetto penalizzano momentaneamente i bianconeri: per far crollare le quote vittoria Serie A Juventus e rilanciare la Juventus vincente campionato, servirà un'immediata inversione di marcia già dalle prossime uscite.

Quote Juve vincente Serie A e il confronto diretto con le concorrenti

Nel testa a testa con le dirette rivali, le quote Scudetto riflettono chiaramente la gerarchia attuale della Serie A, con l'Inter capolista ancora favorita. A pari punti con i nerazzurri troviamo la Lazio di Gattuso che però recita un ruolo di outsider. Roma e Como si sono spartiti la posta in palio nel big match del Sinigaglia, rimanendo però le rivali più accreditate della formazione di Chivu, al pari dei bianconeri di Spalletti, ora a -5 dalla vetta.

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