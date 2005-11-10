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Quote Inter vincente Serie A, come cambiano le chance Scudetto dopo la vittoria col Como

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Lorenzo Zoppi
Oggi alle 12:48Quote Antepost
autore Lorenzo Zoppi
09.11.2026 12:48Quote Antepost
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Analizzare le quote Inter vincente Serie A e le oscillazioni sulle quote Inter vincente Scudetto è il modo migliore per misurare il reale peso delle ambizioni nerazzurre nella corsa al tricolore. Con la vetta distante appena un punto, le quote vittoria Serie A dell'Inter continuano a variare sulle lavagne dei principali bookmaker, riflettendo il momento di forma della squadra e l'evoluzione della classifica.

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Come cambiano le quote Scudetto dell'Inter dopo la vittoria col Como

La netta vittoria per 2-0 a San Siro contro il Como ha confermato le ambizioni dei nerazzurri, rafforzando la fiducia degli analisti dei siti di scommesse e incidendo sulle quote Inter vincente Serie A, ora riviste al ribasso. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Chivu era chiamata a dare un segnale forte al campionato e la risposta è arrivata nel migliore dei modi. Il successo contro una delle squadre più in forma della stagione rappresenta un messaggio chiaro a tutte le dirette concorrenti: l'Inter è ancora la squadra da battere e vuole recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo.

Con 28 punti conquistati nelle prime undici giornate, l'Inter trova riscontri positivi anche nei pronostici Serie A e nelle valutazioni dei bookmaker sulle quote Inter vincente Scudetto. Difficile immaginare un ulteriore ribasso delle quote vittoria Serie A Inter, ma per rafforzare le prospettive di Inter vincente campionato sarà fondamentale riconquistare la vetta della classifica.

Quote Inter vincente Serie A e il confronto diretto con le concorrenti

Nel testa a testa con le dirette rivali, le quote Scudetto riflettono chiaramente la gerarchia attuale della Serie A, con l'Inter che conserva il ruolo di principale favorita per la conquista del titolo. La prima inseguitrice dei nerazzurri è la Roma, che resta a una sola lunghezza dalla vetta e continua a coltivare ambizioni Scudetto. Alle sue spalle troviamo Milan e Lazio, con i rossoneri di Amorim protagonisti di un percorso positivo nonostante le critiche e i biancocelesti di Gattuso ancora in vetta alla classifica. Più staccate Juventus e Napoli, entrambe alle prese con una fase complicata e una crisi di risultati che ha rallentato la loro corsa.

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