Quote Roma vincente Serie A, come cambiano le chance Scudetto dopo la vittoria col Sassuolo

Analizzare le quote Roma vincente Serie A e le oscillazioni sulle quote Roma vincente Scudetto è il modo migliore per misurare il reale peso delle ambizioni giallorosse nella corsa al tricolore. Con il miglior attacco del campionato e una delle difese più solide, le quote vittoria Serie A della Roma continuano a calare sulle lavagne dei principali bookmaker, riflettendo il momento di forma della squadra e l'evoluzione della classifica.

Confronto quote ROMA vincente Scudetto 4.25 info 5.00 info 4.25 info 4.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Come cambiano le quote Scudetto della Roma dopo la vittoria col Sassuolo

La netta vittoria per 3-0 all'Olimpico contro il Sassuolo ha confermato le ambizioni dei giallorossi, rafforzando la fiducia degli analisti dei siti di scommesse e incidendo sulle quote Roma vincente Serie A, riviste ancora al ribasso. La partita non è mai stata realmente in discussione: i giallorossi hanno chiuso il primo tempo con un doppio vantaggio, riuscendo poi a gestire il risultato nella ripresa e a mettere definitivamente al sicuro i tre punti con la rete del 3-0 firmata da Mora. Un successo convincente che rilancia ulteriormente le ambizioni Scudetto della squadra capitolina.

Con ben 27 punti conquistati nelle prime undici giornate, la Roma si conferma tra le protagoniste del campionato e trova riscontri positivi anche nei pronostici Serie A e nelle valutazioni dei bookmaker sulle quote Roma vincente Scudetto. Per migliorare ancora le quote vittoria Serie A Roma e rafforzare le prospettive di Roma vincente campionato, sarà fondamentale mantenere questo ritmo anche nelle prossime giornate.

Quote Roma vincente Serie A e il confronto diretto con le concorrenti

Nel confronto con le dirette concorrenti, le quote Scudetto delineano una gerarchia ancora piuttosto chiara, con l'Inter che continua a occupare il ruolo di principale favorita per la conquista del titolo. In vetta alla classifica si conferma la Lazio di Gattuso che però continua ad essere considerata un'outsider nella corsa al tricolore. La sconfitta di San Siro ha ridimensionato il Como, che resta comunque tra le squadre più accreditate per insidiare la formazione di Chivu. Attenzione anche al Milan di Amorim, che prosegue il proprio percorso positivo, continuando a conquistare vittorie e punti preziosi per restare agganciato alle prime posizioni.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus Betsson

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online