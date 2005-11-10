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Quote Italia vincente Nations League, gli Azzurri sognano il trionfo

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Lorenzo Zoppi
Oggi alle 17:00Quote Antepost
autore Lorenzo Zoppi
10.11.2026 17:00Quote Antepost
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Analizzare le quote Italia vincente Nations League e le oscillazioni sulle quote vincente Nations League è il modo migliore per misurare il reale peso delle ambizioni degli Azzurri nella corsa al trofeo. Tra battute d'arresto inattese e scontri diretti alle porte, le quote vittoria Nations League dell'Italia continuano a cambiare sulle lavagne dei principali bookmaker, riflettendo il momento di forma della squadra e l'evoluzione della classifica nel Gruppo A1.

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Come cambiano le quote Nations League prima della sfida con la Francia

I 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite hanno ridato slancio alle ambizioni del CT Roberto Mancini, rafforzando la fiducia degli analisti dei siti di scommesse e incidendo sulle quote Italia vincente Nations League, riviste al ribasso. L'esordio casalingo contro il Belgio era stato disastroso, ma gli Azzurri hanno saputo reagire, conquistando due vittorie contro la Turchia e strappando un prezioso pareggio a una corazzata come la Francia.

Con il momentaneo secondo posto in classifica, gli Azzurri tornano così tra i possibili protagonisti del torneo, trovando riscontri positivi anche nei pronostici Nations League e nelle valutazioni dei bookmaker sulle quote Italia vincente Nations League. Per migliorare ulteriormente le quote sulla vittoria azzurra e rafforzare le prospettive di un'Italia vincente in Nations, sarà fondamentale non sbagliare i prossimi impegni contro Francia e Belgio.

Quote Italia vincente Nations League e il confronto diretto con le concorrenti

Nonostante i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite, l'Italia resta ancora distante dalle grandi favorite per la conquista della Nations League. A guidare la graduatoria dei bookmaker sono Spagna e Francia, considerate le principali candidate al successo finale, con Portogallo e Inghilterra leggermente più indietro. Gli Azzurri si collocano subito alle loro spalle, in un gruppetto che comprende anche Germania e Olanda.

Le quote vincente Nations League potrebbero però cambiare rapidamente in base ai prossimi risultati. Le partite in programma nei prossimi giorni saranno quindi fondamentali per ridefinire gli equilibri tra le candidate al titolo e capire se l'Italia potrà davvero ridurre il divario dalle principali favorite.

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