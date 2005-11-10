Quote vincente Mondiali 2030, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo

La Spagna festeggia ancora il trionfo di New York, ma lo sguardo è già rivolto ai Mondiali 2030. Un'edizione che si disputerà principalmente tra Marocco, Spagna e Portogallo, con tre partite celebrative in Uruguay, Argentina e Paraguay. Questo perché la Coppa del Mondo FIFA 2030 sarà infatti il Mondiale del centenario, a cento anni esatti dalla prima edizione disputata nel 1930 in Uruguay.

Nonostante manchino ancora più di tre anni al fischio d'inizio, cresce già l'interesse per le scommesse sportive legate alla competizione. I bookmaker iniziano a delineare le prime gerarchie attraverso le quote vincente Mondiali 2030: analizziamo di seguito le nazionali favorite e le possibili outsider.

Quote SPAGNA vincente Mondiale 2030 6.00 info 6.00 info 6.00 info 5.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.003 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Spagna vincente Mondiali 2030

Guardando alle quote vincente Mondiali 2030, la favorita numero uno non può che essere la Spagna. Campione del mondo in carica, la Roja è salita sul tetto del mondo con una delle rose più giovani dell'intera competizione, un dato che ne conferma l'enorme potenziale anche in prospettiva futura. A questo si aggiunge il percorso di crescita di talenti come Lamine Yamal, destinato a essere uno dei grandi protagonisti del calcio internazionale nei prossimi anni. Se si considera che la carriera di stelle come la sua è ancora soltanto all'inizio, è facile capire perché la nazionale spagnola parta davanti a tutte anche in ottica 2030.

Quote Francia vincente Mondiali 2030

Secondo le quote vincente Mondiali 2030, la Francia resta tra le grandi candidate alla vittoria finale. Dopo la delusione dell'ultima edizione, chiusa al quarto posto, i Bleus hanno voltato pagina affidando la panchina a Zinedine Zidane. L'ex fuoriclasse francese sarà chiamato a guidare una nuova generazione di talenti con l'obiettivo di riportare i Galletti sul tetto del mondo, dodici anni dopo il trionfo del 2018. Trovi di seguito le migliori quote Francia vincente Mondiali 2030.

Quote FRANCIA vincente Mondiale 2030 7.00 info 7.00 info 7.00 info 7.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Italia vincente Mondiali 2030

E l'Italia? Dopo tre mancate qualificazioni consecutive, gli Azzurri sono chiamati a ripartire dall'ennesimo percorso di ricostruzione, questa volta con Roberto Mancini alla guida. L'obiettivo principale sarà innanzitutto tornare a disputare un Mondiale, sedici anni dopo l'ultima partecipazione. Un traguardo tutt'altro che scontato, considerando le difficoltà e i risultati delle ultime campagne. Nonostante l'Italia possa vantare quattro Coppe del Mondo in bacheca - seconda soltanto al Brasile e a pari merito con la Germania - i bookmaker mantengono decisamente alte le quote Italia vincente Mondiali 2030. La fiducia, almeno per il momento, resta tutta da riconquistare.

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Quote vincente Mondiali 2030: le outsider

Oltre alle grandi favorite, non mancano le nazionali attrezzate per arrivare fino in fondo e pronte a ritagliarsi un posto nella storia. Tra le possibili outsider spiccano Portogallo, Brasile e Inghilterra, tutte proposte intorno a quota 9,00 e candidate a recitare un ruolo da protagoniste.

Leggermente più staccate troviamo altre due nazionali plurititolate come Argentina e Germania, con quote superiori a 12,00. Più indietro, ma comunque da tenere d'occhio, ci sono Marocco, Paesi Bassi e Belgio, squadre che potrebbero inserirsi nella corsa al titolo. Il Mondiale del 2030 potrebbe dunque riservare sorprese e regalare scenari tutt'altro che scontati.

FAQ sulle quote vincente Mondiale 2030

- Quando inizia il Mondiale 2030?

Il fischio d'inizio è fissato per l'8 giugno 2030, con la gara inaugurale che darà il via a quasi due mesi di grande calcio. La finale si giocherà il 21 luglio 2030, chiudendo una rassegna che promette emozioni e spettacolo.

- Dove si svolgerà il prossimo Mondiale?

Il Mondiale 2030 sarà il primo nella storia a disputarsi in sei Paesi diversi. Il torneo prenderà il via con tre partite inaugurali, organizzate in Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare il centenario della competizione. Successivamente, la manifestazione si sposterà nei tre Paesi che ospiteranno la fase principale: Spagna, Portogallo e Marocco.

- Chi sono le Nazionali più attese?

Come sempre, le grandi potenze calcistiche saranno sotto i riflettori: Brasile, Francia, Spagna, Argentina, Inghilterra e Germania cercheranno di confermare la propria tradizione. Ma non mancheranno outsider pronte a sfruttare il nuovo format per scrivere pagine inattese della storia del calcio.