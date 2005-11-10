Quote vincente Europei 2028, i favoriti per la vittoria del torneo

Torna la pausa nazionali e con essa si riaccendono i riflettori anche su Euro 2028. La prossima edizione dei Campionati Europei si disputerà tra Regno Unito e Irlanda, con le migliori nazionali del continente pronte a contendersi il titolo. Un torneo che promette spettacolo e grande equilibrio, anche sul fronte delle scommesse sportive.

In attesa di entrare nel vivo con le gare di qualificazione, analizziamo le quote vincente Europei 2028 dei bookmaker, passando in rassegna le principali favorite, le possibili outsider e le ambizioni dell'Italia.

Quote ITALIA vincente Europei 2028 20.00 info 18.00 info 20.00 info 20.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Italia vincente Europei 2028

L'Italia è ripartita da Roberto Mancini e il primo grande obiettivo del nuovo percorso azzurro sarà Euro 2028. Chi meglio del ct che ha guidato la Nazionale al trionfo del 2021 può provare a riportarla sul tetto d'Europa? La strada, però, si preannuncia in salita: alla luce dei risultati delle ultime campagne, i bookmaker mantengono ancora un atteggiamento prudente, come confermano le quote vincente Europei 2028.

Quote Francia vincente Europei 2028

Guardando alle quote vincente Euro 2028, la Francia sembra essere la favorita numero uno. I Bleus non conquistano il titolo europeo dal 2000 e, nonostante i successi e il dominio mostrato a livello internazionale negli ultimi anni, non sono più riusciti a centrare questo obiettivo. Proprio da qui ripartirà Zinedine Zidane, chiamato a guidare i Galletti con l'ambizione di riportarli sul tetto d'Europa. Per il momento, le quote dei bookmaker sembrano dargli ragione.

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Quote Spagna vincente Europei 2028

Tra le altre favorite per la conquista di Euro 2028 non possono mancare i campioni in carica della Spagna. La Roja, dopo aver festeggiato nel 2024 il quarto titolo europeo della propria storia (nessuno come loro), ha proseguito il proprio percorso vincente conquistando anche il Mondiale. Idee di gioco, talento e la giusta dose di spavalderia: la nazionale spagnola ha tutte le carte in regola per recitare ancora un ruolo da protagonista anche nel 2028. E le quote Spagna vincente Europei 2028 lo confermano.

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Quote vincente Europei 2028: le outsider

Alle spalle delle principali favorite si apre una corsa che coinvolge diverse nazionali con ambizioni importanti e la qualità necessaria per inserirsi nella lotta al titolo. A guidare il gruppo delle outsider c'è l'Inghilterra. Dopo il secondo posto nell'ultima edizione, la nazionale dei Tre Leoni punta al riscatto e quale occasione migliore di un torneo disputato in casa? Il successo inglese è attualmente proposto a quota 5,50. Alle sue spalle troviamo altre grandi nazionali come la Germania (che vanta tre titoli europei in bacheca) e il Portogallo, entrambe a quota 9,00. Più staccate, invece, Paesi Bassi e Belgio, entrambe a quota 20,00 e chiamate a rilanciarsi dopo alcune campagne internazionali al di sotto delle aspettative.

FAQ sulle quote vincente Europei 2028

- Quando inizia l'Europeo 2028?

Il fischio d'inizio è fissato per il 9 giugno 2028, con la gara inaugurale che darà il via ad un mese di grande calcio. La finale si giocherà il 9 luglio 2028, chiudendo un torneo che promette emozioni e spettacolo.

- Dove si svolgerà il prossimo Europeo?

Gli Europei 2028 si disputeranno tra Regno Unito e Irlanda, con un totale di 9 stadi distribuiti in 8 città. Gli impianti selezionati saranno: Wembley Stadium e Tottenham Hotspur Stadium a Londra, National Stadium of Wales a Cardiff, Manchester City Stadium a Manchester, Everton Stadium a Liverpool, St James' Park a Newcastle, Villa Park a Birmingham, Hampden Park a Glasgow e Dublin Arena a Dublino.

- Chi sono le Nazionali più attese?

Come sempre, le grandi potenze calcistiche saranno sotto i riflettori: Francia, Spagna e Inghilterra partono davanti a tutti. Ma non mancheranno outsider pronte a sfruttare il nuovo format per scrivere pagine inattese della storia del calcio.