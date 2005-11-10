Quote vincente Nations League, le favorite per il titolo

La quinta edizione della UEFA Nations League è entrata nel vivo e, fin dalle prime giornate, non sono mancate emozioni, gol e risultati a sorpresa. L'Italia ha iniziato il nuovo ciclo sotto la guida di Roberto Mancini con una sconfitta contro il Belgio, ma ha saputo reagire nelle sfide successive, mostrando segnali incoraggianti e confermando di poter recitare un ruolo da protagonista nella competizione.

Ma chi è la favorita per la vittoria finale? Le quote vincente Nations League dei bookmaker offrono già un primo quadro delle gerarchie, indicando le squadre con le maggiori possibilità di conquistare il trofeo.

Quote ITALIA vincente Nations League 40.00 info 35.00 info 51.00 info 51.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Italia vincente Nations League

Dalla partenza disastrosa contro il Belgio alla reazione di Bursa contro la Turchia, passando per il buon pareggio conquistato a Parigi contro la Francia. L'avvio di Nations League degli Azzurri ha mostrato luci e ombre: sono sicuramente diversi gli aspetti da migliorare, ma non mancano i segnali positivi. Con tre gare ancora da disputare, l'Italia può puntare con fiducia al passaggio del turno. Il prossimo appuntamento sarà tra pochi giorni, con la gara di ritorno contro la Turchia, poi a novembre gli Azzurri chiuderanno il girone.

Intanto, alla luce degli ultimi risultati, si aggiornano le quote Italia vincente Nations League.

Quote Francia vincente Nations League

Dopo la delusione del Mondiale 2026, chiuso al quarto posto, la Francia ha scelto di voltare pagina affidando la panchina a Zinedine Zidane. L'ex fuoriclasse ha inaugurato il suo nuovo ciclo in Nations League con due vittorie, a cui ha fatto seguito il pareggio contro gli Azzurri. I Bleus restano saldamente al comando del girone e sono padroni del proprio destino, ma nelle prossime gare sarà fondamentale non commettere passi falsi.

La qualità della rosa francese, d'altra parte, resta fuori discussione e trova conferma anche nelle valutazioni dei bookmaker: le quote Francia vincente Nations League indicano infatti i Bleus tra le principali candidate al successo finale nella competizione.

Quote FRANCIA vincente Nations League 3.75 info 3.75 info 3.75 info 3.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Spagna vincente Nations League

La Spagna campione del mondo ha iniziato la Nations League nel migliore dei modi, con due vittorie nelle prime due partite contro Inghilterra e Croazia. Dopo il trionfo in America, la squadra di Luis de la Fuente punta ora a mettere in bacheca anche il trofeo continentale, forte di una rosa giovane, ma già ricca di esperienza e qualità.

I precedenti nella competizione parlano chiaro: una Nations League conquistata nel 2023 e altre due finali raggiunte (e perse), nel 2021 e nel 2025. Un rendimento che rende inevitabilmente la Roja una delle principali pretendenti al titolo, come confermano anche le quote Spagna vincente Nations League proposte dai bookmaker.

Quote SPAGNA vincente Nations League 3.50 info 3.75 info 3.75 info 3.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote vincente Nations League 2026/27: le outsider

Alle spalle delle grandi favorite si muove un gruppo di nazionali pronte a inserirsi nella corsa al titolo e a sovvertire le gerarchie. Tra queste spicca l'Inghilterra proposta a quota 6,00: nonostante il ko all'esordio, i Tre Leoni possono contare su una rosa profonda e ricca di talento, con l'obiettivo di interrompere il lungo digiuno di successi internazionali.

Attenzione anche alla Germania offerta a 7,50. Dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro la Grecia, i tedeschi sono chiamati a reagire in una competizione che potrebbe rappresentare un'importante occasione per gettare le basi del nuovo ciclo.

Più indietro nelle gerarchie dei bookmaker troviamo invece la Norvegia (quota 16.00), autentica rivelazione dell'ultima Coppa del Mondo, oltre a Portogallo e Olanda (quota 15.00), due nazionali ricche di qualità che hanno tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagoniste e provare a sovvertire i pronostici dei bookmaker.

Albo d'Oro Nations League

L'albo d'oro della UEFA Nations League racconta una storia ancora breve, ma già ricca di grandi protagoniste. La prima edizione della competizione si è disputata nella stagione 2018-2019, con il Portogallo capace di conquistare il primo trofeo della storia battendo l'Olanda in finale. Nel 2021 è arrivato il successo della Francia, mentre due anni più tardi è stata la Spagna ad aggiungere il proprio nome nell'albo d'oro. L'ultima edizione, disputata nel 2025, ha visto ancora una volta trionfare il Portogallo, diventato così la prima nazionale a conquistare due volte la Nations League.

Manca ancora all'appello l'Italia, che non è mai riuscita a sollevare il trofeo: gli Azzurri hanno però raggiunto per due volte il podio, chiudendo al terzo posto nelle edizioni del 2021 e del 2023.

FAQ sulle quote vincente Nations League

1 - Dove si trovano le quote vincente Nations League sui bookmakers?

Le quote vincente Nations League si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione "Calcio" o "Nations League" nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l’opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la UEFA Nations League 2026-2027?

La squadra favorita per la Nations League 2026-2027 varia in base ai risultati recenti delle nazionali e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote anche in base alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle nazionali più forti della Nations League e la favorita è la Francia, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Nations League presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Nations League dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della coppa. Oltre alle "Quote vincente Nations League", troviamo:

Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;

Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nel torneo;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nel torneo.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Nations League.