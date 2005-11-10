Quote prossima squadra Tresoldi, gennaio può riservare sorprese

Tra i giovani talenti più interessanti del panorama calcistico internazionale c’è sicuramente Nicolò Tresoldi. L'attaccante italo-tedesco sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Bruges, come testimoniano numeri di grande impatto: 8 gol nelle prime 11 giornate di campionato, 5 nelle prime 4 gare di Champions League e 10 reti in altrettante partite di qualificazione all'Europeo con la Germania U21.

Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione dei principali club europei, con Milan e Roma in prima fila tra le società italiane interessate. La pista rossonera è particolarmente suggestiva: Tresoldi non ha mai nascosto la propria fede milanista e le recenti aperture di Gerry Cardinale a nuovi rinforzi per gennaio alimentano le voci di mercato. Non a caso, le quote Milan prossima squadra Tresoldi iniziano a suscitare particolare interesse.

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Quote Milan prossima squadra Tresoldi

Il Milan fa sul serio per Nicolò Tresoldi. Il club rossonero è al lavoro per regalarsi un nuovo centravanti a gennaio e l'attaccante del Brugge è in cima alla lista. L'investimento da oltre 70 milioni per Ramos, almeno finora, non ha risolto il problema del gol: da qui la necessità di intervenire con un profilo capace di garantire concretezza e continuità.

La valutazione di Tresoldi dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, cifra che il Milan considera un investimento strategico anche in prospettiva. L'intenzione è anticipare la concorrenza già nella sessione invernale, ma la trattativa resta legata alla disponibilità del Brugge ad aprire al dialogo senza alzare ulteriormente le proprie pretese.

Quote Roma prossima squadra Tresoldi

La Roma ci aveva provato prima del Milan e potrebbe tornare alla carica per Nicolò Tresoldi già a gennaio. Nel corso del mercato estivo, infatti, prima di investire 35 milioni per Santi Castro, i giallorossi avevano presentato al Brugge un'offerta della stessa entità per il centravanti italo-tedesco, trovando però il muro del club belga. La pista potrebbe tornare d'attualità nella sessione invernale. La gestione di Dybala, spesso condizionato dagli infortuni, e la volontà di Gasperini di avere una rosa più profonda per competere su più fronti potrebbero riportare Tresoldi nei radar giallorossi. La società capitolina resta dunque una possibile protagonista nella corsa all'attaccante, come testimoniano anche le quote Roma prossima squadra Tresoldi.

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Calciomercato Tresoldi: le altre opzioni

Guardando le quote prossima squadra Tresoldi, i bookmaker propongono anche alcune alternative rispetto ai club già menzionati. La prima è il Como (quota 9.00), realtà in continua crescita che anche in questa stagione si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama calcistico italiano ed europeo. L'appeal del progetto guidato da Fabregas, unito alle importanti disponibilità economiche della proprietà, rende i lombardi una possibile outsider.

Più staccate, entrambe a quota 12.00, ci sono altre due big del calcio italiano: Juventus e Inter. I bianconeri sono da tempo alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e non è un mistero che il reparto avanzato sia tra le priorità del mercato. I nerazzurri, invece, hanno avuto modo di conoscere da vicino Tresoldi in Champions League e restano sempre attenti ai giovani talenti con prospettive importanti. Due piste da non escludere totalmente, dunque, nella corsa al centravanti del Brugge.

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