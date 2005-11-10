Quote vincente Pallone d'Oro 2027, le scommesse sui favoriti

È passato pochissimo dall'assegnazione del Pallone d'Oro a Harry Kane, ma nel mondo delle scommesse lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione. Il conto alla rovescia per il Pallone d'Oro 2027 è infatti già iniziato: la stagione è entrata nel vivo e diversi fuoriclasse hanno cominciato a mettersi in mostra, candidandosi a raccogliere il prestigioso riconoscimento individuale.

Gol, trofei e prestazioni decisive potrebbero fare la differenza, mentre i bookmaker iniziano già a delineare i primi favoriti attraverso le quote vincente Pallone d'Oro 2027. Chi sarà il prossimo a salire sul tetto del calcio mondiale?

Comparazione quote YAMAL Pallone d'Oro 4.00 info 4.00 info 4.00 info 4.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 7.105 euro, con 5€ senza deposito info fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Pallone d'Oro Yamal

Tra i principali candidati per la conquista del Pallone d'Oro 2027 c'è senza dubbio Lamine Yamal. Dopo aver vinto per tre anni consecutivi il Trofeo Kopa - assegnato al miglior giovane della stagione - e aver già conquistato il secondo posto nel 2025 e il terzo nel 2026, il talento del Barcellona sembra avere tutte le carte in regola per puntare al definitivo salto di qualità e insidiare i grandi campioni del calcio mondiale. Anche in questa stagione, del resto, Yamal è partito con il piede giusto: i numeri parlano di 17 gol e 12 assist in 18 partite stagionali, un rendimento straordinario che conferma la sua crescita e alimenta la sensazione che il meglio debba ancora venire. Una candidatura sempre più credibile, come testimoniano anche le quote Yamal Pallone d'Oro 2027, che lo inseriscono tra i nomi da tenere d'occhio.

Quote Pallone d'Oro Kane

Stando alle valutazioni dei bookmaker, tra i grandi candidati alla conquista del Pallone d'Oro 2027 c'è anche Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese è stato il grande deluso dell'ultima edizione, avendo mancato il prestigioso riconoscimento per una manciata di punti.

Da anni stabilmente ai vertici del calcio mondiale, Mbappé ha già collezionato in carriera ben otto piazzamenti nella top 10 del Pallone d'Oro. Anche in questa stagione, il francese ha iniziato con il piede giusto, mettendo a referto numeri da capogiro: 18 gol nelle prime 17 presenze stagionali. Gli avversari sono avvisati: la corsa al prossimo riconoscimento è già iniziata e le quote Mbappé vincente Pallone d'Oro 2027 confermano le sue ambizioni.

Comparazione quote MBAPPE Pallone d'Oro 6.00 info 6.00 info 6.00 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Scommesse Pallone d'Oro 2026: gli outsider

Ci sarà la sorpresa nella corsa al Pallone d'Oro 2027? Mentre i riflettori restano puntati sui grandi favoriti, l'edizione di quest'anno potrebbe riservare anche qualche sorpresa. Tra outsider di lusso e candidature che fino a pochi mesi fa sembravano improbabili, la corsa al premio individuale più prestigioso del calcio si arricchisce di nomi tutt'altro che fuori gioco.

Tra questi spicca Raphinha. Il brasiliano del Barcellona sta vivendo probabilmente la migliore stagione della sua carriera e, grazie alle prestazioni offerte finora, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nelle valutazioni dei bookmaker, che lo propongono a quota 9,00. Subito alle sue spalle, a quota 12.00, troviamo altri tre fuoriclasse: il Pallone d'Oro in carica Harry Kane, il bomber del Manchester City Erling Haaland e Michael Olise, uno degli esterni più talentuosi del panorama calcistico mondiale.

Più staccati, ma ancora in corsa, ci sono altri grandi nomi che potrebbero giocarsi le proprie chance soprattutto attraverso la conquista di trofei importanti con i rispettivi club. È il caso di Jude Bellingham, offerto a quota 16.00, e di Rodri, la cui vittoria è proposta a 20,00.

Per trovare il primo italiano in questa speciale graduatoria bisogna invece scendere fino a Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro, protagonista con il Manchester City, è attualmente offerto a quota 66,00.

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