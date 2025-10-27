Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote Juventus prossimo allenatore, chi siederà sulla panchina bianconera?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:03
di Lorenzo Zoppi

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. La decisione è stata presa dopo la sconfitta di ieri sera per 1-0 sul campo della Lazio, la terza di fila per i bianconeri tra Serie A e Champions League, per una squadra a secco di gol da quattro partite e di vittorie da otto. Un bottino magro che ha portato la società a fare dietrofront rispetto alle dichiarazioni recenti dei propri tesserati. Ma chi sarà il suo sostituto? In questo articolo andremo a vedere tutte le quote prossimo allenatore Juve, a partire dal nome più plausibile al momento, Luciano Spalletti.

Quote SPALLETTI prossimo allenatore Juve
betflag1.85info
sisal1.80info
goldbet1.85info
lottomatica1.85info
Prossimo allenatore Juventus quote, arriva Spalletti?


Alla Continassa stanno già andando in scena i contatti con i papabili nuovi tecnici, con un nome preciso che svetta su tutti gli altri: quello di Luciano Spalletti, per il quale però non mancano gli ostacoli. L'idea della Juventus è infatti quella di pattuire col nuovo allenatore un contratto fino al termine della stagione per poi valutare serenamente il da farsi. Ben diversa la richiesta del tecnico di Certaldo che difficilmente potrebbe accettare questo scenario. Spalletti vorrebbe un contratto da due anni e mezzo, quindi per terminare questa stagione più due ulteriori. Parti comunque in contatto in queste ore, con lo stesso Spalletti che in caso di accordo non avrebbe problemi a liberarsi dal vincolo ancora esistente con la Federazione.

Quote nuovo allenatore Juve, e se arrivasse Mancini?


Un altro nome sul taccuino della Juventus, già accostato ai bianconeri durante l'estate, è quello di Roberto Mancini. L'ex CT della Nazionale, tuttavia, sarebbe interessato a un progetto di più lungo respiro: un contratto esteso che gli permetta di incidere fin da subito nelle scelte tecniche e strategiche del club. Una condizione complessa, che potrebbe relegarlo a opzione secondaria nella corsa alla panchina bianconera. Nonostante questo, seguendo le quote nuovo allenatore Juventus, Mancini resta tra i nomi più vicini alla panchina bianconera.

Quote MANCINI nuovo allenatore Juventus
sisal3.50info
betflag4.50info
goldbet4.50info
lottomatica4.50info
Quote nuovo allenatore Juventus, anche Palladino in corsa


Ma chi è invece il terzo favorito come prossimo allenatore della Juve? Secondo i bookmakers, è Raffaele Palladino. Cresciuto nella Juventus, Palladino conosce profondamente l'ambiente: la sua nomina rappresenterebbe una scelta di continuità e vicinanza al club. A sostenerlo ci sono figure come François Modesto, che lo ha avuto al Monza, e Giorgio Chiellini, suo ex compagno di squadra in bianconero. Palladino sarebbe disposto a firmare un contratto annuale, rimandando a giugno ogni valutazione futura, lasciando così piena libertà di manovra al board e al probabile nuovo amministratore delegato, Damien Comolli.

Quote PALLADINO prossimo allenatore Juve
sisal5.00info
lottomatica3.50info
betflag3.50info
goldbet3.50info
Prossimo allenatore Juve, tutti gli outsider


Dopo aver visto i top 3 favoriti al ruolo di prossimo allenatore della Juventus, è il momento di dare un'occhiata anche ad altri nomi presenti nei palinsesti degli operatori. Il ritorno di Thiago Motta, esonerato dai bianconeri solo pochi mesi fa, è offerto mediamente a 20,00, così come un possibile ritorno in bianconero di Zinedine Zidane. Tra gli altri spunta anche il nome di Xavi, che mesi fa aveva già avuto un contatto con la Juve. Anche un suo approdo in bianconero è mediamente offerto a 20,00.
Infine, per i più romantici, presente anche l'opzione Alessandro Del Piero. Una leggenda bianconera che farebbe sognare i tifosi, anche se la sua esperienza da allenatore è ancora tutta da costruire. Le quote che lo riguardano si trovano a 35, comunque meno di altri improbabili candidati come Klopp (a quota 50) o Leonardo Bonucci a 100.

