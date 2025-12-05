Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?

La Coppa Italia entra nel vivo. Al momento, ai quarti di finale ci saranno Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta. Inter e Napoli, invece, restano in attesa di conoscere le rispettive avversarie, che usciranno dalle ultime due sfide: Roma-Torino e Fiorentina-Como. In questo articolo andremo ad analizzare le quote vincente Coppa Italia 2026, con i bookmakers che al momento danno come favorite Inter, Napoli e Juventus.

Quote JUVENTUS vincente Coppa Italia 2026 5.50 info 5.00 info 5.00 info 6.00 info

Quote Coppa Italia Juve, i bianconeri vogliono la 16esima

Laguarda allacon grande ambizione. Forte di un palmarès impressionante (15 successi, più di chiunque altro), il club bianconero punta a tornare sul trono di una competizione che conosce alla perfezione. Dopo l'ultimo trionfo nel 2024 sotto la guida di Max Allegri, ora è Luciano Spalletti a cercare la spinta giusta per riportare la Juve alla vittoria. Con esperienza e una rosa competitiva, i bianconeri restano tra i grandi favoriti. E dopo la vittoria contro l'Udinese la Juventus dovrà vedersela ai quarti di finale contro l'Atalanta di Palladino.

Quote Coppa Italia Inter, i nerazzurri vogliono tornare campioni

Secondo i bookmaker, nella corsa alla, la principale alternativa alla Juventus è l'. Alla guida c'è Cristian Chivu, ex bandiera del club e già vincitore della Coppa Italia da giocatore (una con la Roma nel 2007 e due con l'Inter, 2010 e 2011). La fame di rivincita è tanta e i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al trofeo. L'Inter attende di vedere chi tra Roma e Torino passerà agli ottavi per la sfida decisiva ai quarti, proprio contro i nerazzurri.

Quote INTER vincente Coppa Italia 5.00 info 5.00 info 5.00 info 5.00 info

Quote Coppa Italia Napoli, dopo il campionato la Coppa Italia?

La terza opzione nelle, è ildi Antonio Conte. Dopo il trionfo in Serie A, la voglia di continuare a vincere è altissima e gli azzurri vogliono sfruttare l'entusiasmo travolgente della città per alzare ulteriormente l'asticella. Paradossalmente, proprio la Coppa Italia è il trofeo che manca al palmarès da allenatore del tecnico salentino, che l'ha sollevata solo da giocatore con la Juventus nel 1995. Con un gruppo affamato e un popolo alle spalle, il Napoli potrebbe davvero completare l'opera. Vedremo chi, tra Fiorentina e Como, sarà il prossimo avversario dei partenopei ai quarti.

Quote NAPOLI vincente Coppa Italia 2026 5.00 info 6.00 info 5.00 info 5.00 info

Quote vincente Coppa Italia 2026, le outsider

La Coppa Italia è da sempre una competizione capace di regalare sorprese e anche nell'edizione 2026 non mancano le outsider pronte a sovvertire i pronostici. In prima fila ci sono, entrambe a quota 7,50: i bergamaschi dovranno battere la Juventus per continuare a sognare, mentre i rossoblù, campioni in carica, se la vedranno con la Lazio ai quarti. Subito dietro, attenzione a, entrambe bancate mediamente a 10. Più defilato, ma comunque insidioso, ildi Fabregas (mediamente a quota 13), che affronterà la Fiorentina agli ottavi, per poi trovare eventualmente ai quarti il Napoli.

FAQ sulle quote vincente Coppa Italia

1 - Dove si trovano le quote vincente Coppa Italia sui bookmakers?

Le quote vincente Coppa Italia si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Coppa Italia” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per Coppa Italia 2026?

La squadra favorita per la Coppa Italia 2026 varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Coppa Italia e le favorite sono Inter, Juventus e Napoli, considerate dai bookmaker come le squadre più quotate per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Coppa Italia presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Coppa Italia dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della coppa. Oltre alle "Quote vincente Coppa Italia", troviamo:

Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;

Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nel torneo;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Coppa Italia.