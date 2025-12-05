Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?

Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?TUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:22Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

La Coppa Italia entra nel vivo. Al momento, ai quarti di finale ci saranno Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta. Inter e Napoli, invece, restano in attesa di conoscere le rispettive avversarie, che usciranno dalle ultime due sfide: Roma-Torino e Fiorentina-Como. In questo articolo andremo ad analizzare le quote vincente Coppa Italia 2026, con i bookmakers che al momento danno come favorite Inter, Napoli e Juventus.

Quote JUVENTUS vincente Coppa Italia 2026
snai5.50info
starcasino5.00info
williamhill5.00info
eurobet6.00info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
eurobetfino a 1.042 euro, col 100% della prima ricaricainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote Coppa Italia Juve, i bianconeri vogliono la 16esima


La Juventus guarda alla Coppa Italia 2026 con grande ambizione. Forte di un palmarès impressionante (15 successi, più di chiunque altro), il club bianconero punta a tornare sul trono di una competizione che conosce alla perfezione. Dopo l'ultimo trionfo nel 2024 sotto la guida di Max Allegri, ora è Luciano Spalletti a cercare la spinta giusta per riportare la Juve alla vittoria. Con esperienza e una rosa competitiva, i bianconeri restano tra i grandi favoriti. E dopo la vittoria contro l'Udinese la Juventus dovrà vedersela ai quarti di finale contro l'Atalanta di Palladino.

Quote Coppa Italia Inter, i nerazzurri vogliono tornare campioni


Secondo i bookmaker, nella corsa alla Coppa Italia 2026, la principale alternativa alla Juventus è l'Inter. Alla guida c'è Cristian Chivu, ex bandiera del club e già vincitore della Coppa Italia da giocatore (una con la Roma nel 2007 e due con l'Inter, 2010 e 2011). La fame di rivincita è tanta e i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al trofeo. L'Inter attende di vedere chi tra Roma e Torino passerà agli ottavi per la sfida decisiva ai quarti, proprio contro i nerazzurri.

Quote INTER vincente Coppa Italia
admiralbet5.00info
netbet5.00info
netwin5.00info
vincitu5.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote Coppa Italia Napoli, dopo il campionato la Coppa Italia?


La terza opzione nelle quote vincente Coppa Italia, è il Napoli di Antonio Conte. Dopo il trionfo in Serie A, la voglia di continuare a vincere è altissima e gli azzurri vogliono sfruttare l'entusiasmo travolgente della città per alzare ulteriormente l'asticella. Paradossalmente, proprio la Coppa Italia è il trofeo che manca al palmarès da allenatore del tecnico salentino, che l'ha sollevata solo da giocatore con la Juventus nel 1995. Con un gruppo affamato e un popolo alle spalle, il Napoli potrebbe davvero completare l'opera. Vedremo chi, tra Fiorentina e Como, sarà il prossimo avversario dei partenopei ai quarti.

Quote NAPOLI vincente Coppa Italia 2026
bwin5.00info
sisal6.00info
betsson5.00info
domusbet5.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote vincente Coppa Italia 2026, le outsider


La Coppa Italia è da sempre una competizione capace di regalare sorprese e anche nell'edizione 2026 non mancano le outsider pronte a sovvertire i pronostici. In prima fila ci sono Atalanta e Bologna, entrambe a quota 7,50: i bergamaschi dovranno battere la Juventus per continuare a sognare, mentre i rossoblù, campioni in carica, se la vedranno con la Lazio ai quarti. Subito dietro, attenzione a Roma e Lazio, entrambe bancate mediamente a 10. Più defilato, ma comunque insidioso, il Como di Fabregas (mediamente a quota 13), che affronterà la Fiorentina agli ottavi, per poi trovare eventualmente ai quarti il Napoli.

FAQ sulle quote vincente Coppa Italia

1 - Dove si trovano le quote vincente Coppa Italia sui bookmakers?
Le quote vincente Coppa Italia si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Coppa Italia” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per Coppa Italia 2026?
La squadra favorita per la Coppa Italia 2026 varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Coppa Italia e le favorite sono Inter, Juventus e Napoli, considerate dai bookmaker come le squadre più quotate per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Coppa Italia presenti all'interno della sezione antepost dedicata?
Nella sezione antepost Coppa Italia dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della coppa. Oltre alle "Quote vincente Coppa Italia", troviamo:
Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;
Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nel torneo;
Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.
Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Coppa Italia.

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Bologna, Castro come a Bergamo: profezia e destino che si ripete. Ed ora c’è anche... Bologna, Castro come a Bergamo: profezia e destino che si ripete. Ed ora c’è anche Immobile
Lazio ai quarti di Coppa Italia, QS in apertura: "Milan a secco, rivincita Sarri"... Lazio ai quarti di Coppa Italia, QS in apertura: "Milan a secco, rivincita Sarri"
Allegri eliminato, la prima pagina del Corriere della Sera: "Il Milan saluta la Coppa... Allegri eliminato, la prima pagina del Corriere della Sera: "Il Milan saluta la Coppa Italia"
Altre notizie Quote Antepost
Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale? Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate
Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo
Quote Juventus prossimo allenatore, chi siederà sulla panchina bianconera? Quote Juventus prossimo allenatore, chi siederà sulla panchina bianconera?