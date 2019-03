-1 a Napoli-Juve: Ancelotti Re d'Europa. Ma Allegri è dietro un decennio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due carriere certamente diverse e con tempistiche altrettanto differenti. Carlo Ancelotti si è ritirato dal calcio giocato nell'estate del 1992, quando Massimiliano Allegri era un giovane trequartista del Pescara. Undici anni di differenza segnano pure un palmares, visto che l'ultima da giocatore per Acciuga è stata nel 2003 con l'Aglianese. E da lì è partita pure la sua carriera da tecnico, in una vera e propria ascesa, dopo una reale gavetta, fatta di polvere e di esoneri. Quattro anni dopo l'inizio da tecnico, Ancelotti guidava già la Juventus. Segnale pure di due carriere in campo differenti, rispecchiate a oggi anche dal palmares.

Carlo Ancelotti

Champions League - 3 (2 Milan, 1 Real Madrid)

Mondiale per Club - 2 (1 Milan, 1 Real Madrid)

Supercoppa Europea - 3 (2 Milan, 1 Real Madrid)

Serie A - 1 (1 Milan)

Premier League - 1 (1 Chelsea)

Bundesliga - 1 (1 Bayern Monaco)

Ligue 1 - 1 (1 PSG)

FA CUP - 1 (1 Chelsea)

Community Shield - 1 (1 Chelsea)

Copa del Rey - 1 (1 Real Madrid)

Coppa Italia - 1 (1 Milan)

Supercoppa di Germania - 2 (2 Bayern Monaco)

Intertoto - 1 (1 Juventus)

Massimiliano Allegri

Serie A - 5 (1 Milan, 4 Juventus)

Supercoppa Italiana - 3 (1 Milan, 2 Juventus)

Coppa Italia - 4 (4 Juventus)

Serie C1 - 1 (1 Sassuolo)

Supercoppa Serie C1 - 1 (1 Sassuolo)