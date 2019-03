© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I fedelissimi di Massimiliano Allegri hanno, per ovvie motivazioni di prolungata permanenza in bianconero, tutti la maglia della Juventus. Solo che al terzo posto, a sorpresa, c'è Paulo Dybala: quattro stagioni con l'allenatore e 171 presenze, solo cinque presenze in meno di Giorgio Chiellini che con Allegri ha giocato una stagione in più come Andrea Barzagli e Mattia De Sciglio. Al secondo posto c'è Leonardo Bonucci: 171 presenze per il difensore, a seguire ci sono Gianluigi Buffon a 168 e Mario Mandzukic a 155. Il croato, considerato il vero e proprio pallino del tecnico toscano, è in verità soltanto il quinto più utilizzato e il quarto tra i marcatori. Dybala, difatti, è anche il miglior realizzatore della carriera dell'Allegri allenatore e per distacco: 77 reti, sul podio ci sono Zlatan Ibrahimovic a 56 in sole due stagioni e Gonzalo Higuain, 55 in due annate. Il miglior assistman? Sempre Dybala, 32 come Juan Guillermo Cuadrado e Miralem Pjanic, dietro c'è Robinho con 31.