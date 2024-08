A 76 anni s'è spento l'allenatore svedese Sven Goran Eriksson

A 76 anni, s'è spento l'allenatore Sven Goran Eriksson. Da diverso tempo alle prese con un cancro al pancreas, il manager svedese è morto questa mattina nella sua abitazione, circondato dalla sua famiglia.

Negli scorsi giorni Eriksson aveva lasciato una ultima intervista. Era un bellissimo messaggio nei confronti dei giovani: "Vivete la vita sino in fondo. Io ho avuto una bella vita, forse anche troppo bella. E per questo si deve pagare - ha detto riferendosi alla sua malattia -. Abbiamo tutti paura della morte, ma la vita riguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà, era un brav'uomo. Ma so che non tutti lo diranno. Spero comunque che mi ricorderete come un ragazzo positivo, che ha sempre cercato di fare tutto il possibile".

Ai famigliari di Eriksson e alle persone a lui vicine le condoglianze della redazione di 'TuttoMercatoWeb.com'.